Podemos responde a Sumar que no trace "líneas rojas" y redobla su apuesta por las primarias abiertas

(I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el acto ‘Paz, casa, trabajo’ organizado por Podemos, en Espacio Larra, a 12 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha respondido este martes a Sumar que si aplica "líneas rojas" no van a ser capaces de lograr una candidatura de unidad para 2027 y ha redoblado su apuesta de celebrar primaras abiertas para salir del "bucle" en el que está la izquierda.

Así lo ha trasladado en rueda de prensa en el Congreso en relación a las declaraciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien reclamó a los morados que aclarasen antes si quieren formar parte de una lista amplia para las elecciones generales de 2027 que tenga como objetivo revalidar el Gobierno progresista. Desde esa condición están abiertos a alianzas con los 'morados' dado que para armar un frente amplio electoral "no sobra nadie".

Sin embargo, Belarra ha advertido al los partidos que agrupan al socio minoritario que no admiten que se empiece poniendo "líneas rojas" y ha defendido que dar protagonismo a la gente mediante primarias "es el camino cuando se quiere encontrar la brújula para el acierto".

Es más, ha insistido en que la eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, acierta cuando plantea que las bases de izquierda voten para elegir al mejor proyecto del espacio y al referente electoral.

HACE FALTA UN "RESET" EN LA IZQUIERDA

Por tanto, Belarra ha asegurado que no van a abonar un "continua ir y venir de declaraciones" con Sumar y que su postura está bien definida, la celebración de primarias abiertas para resolver cualquier "diferencia" que exista entre las distintas organizaciones de la izquierda alternativa.

En términos similares se ha expresado Irene Montero al recalcar que las primarias abiertas es la fórmula que permite hacer "reset" en la izquierda y "hacer las cosas bien" para levantar una candidatura que movilice al electorado progresista.

"Hay que salir ya de esta dinámica de tú me dices, yo te digo, tú me dices y yo te respondo", ha reafirmado durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, al ser cuestionada por la posición que Sumar fijó este lunes para abordar la posible confluencia con Podemos en las generales.

Montero ha destacado que ella aspira a ser candidata y que si Urtasun o cualquier referente electoral de Sumar quiere presentarse a dichas primarias, pues "bienvenido sea" y a partir de ahí se verá quien tiene más apoyos tanto para encabezar la candidatura como para confeccionar el resto de puestos de la lista.

CONVENCIDOS QUE RUFIÁN JUGARÁ UN PAPEL EN EL PROCESO

Preguntado por si ve en ese proceso al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la dirigente 'morada' ha respondido que habría que preguntarle a él aunque percibe que al final se ha centrado solo en ser el referente del partido independentista a las generales.

En cualquier caso, Montero ha recalcado que le han invitado un "montón de veces" a unir fuerzas, aludiendo a que muchas veces ha declarado que quería hacer equipo con él, y está convencido de que el republicano en todo caso va a jugar un papel en la reordenación de la izquierda alternativa.