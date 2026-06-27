Podemos sufre en junio la salida de tres coordinadores autonómicos: Asturias, CyL y Andalucía

Archivo - La excoordinadora de Podemos Andalucía, Raquel Martínez. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Podemos tendrá que afrontar en el futuro el reemplazo de la dirección autonómica en Andalucía, Asturias y Castilla y León tras la dimisión de sus respectivos coordinadores autonómicos en estas autonomías durante este mes de junio.

Las renuncias de sus referentes autonómicos (Raquel Martínez en Andalucía; Miguel Ángel Llamas en Castilla y León y Diego Ruíz de la Peña en Asturias) han motivado que la constitución de gestoras que dirigirán el partido en dichos territorios.

Por ahora, según explican desde la formación a Europa Press, no hay fecha para celebrar primarias para que las bases autonómicas elijan a los sustitutos de estos tres excoordinadores. Por tanto, aún queda por fijar el horizonte temporal de los correspondientes procesos asamblearios para elegir nueva ejecutiva y renovar documentos políticos y organizativos.

La primera dirigente autonómica en salir fue Raquel Martínez, quien tras los comicios andaluces dejó su cargo de líder autonómica el 2 de junio explicando que había tomado su decisión hace mucho tiempo y lamentando no haber tenido "autonomía suficiente" para desplegar su tarea.

TENSIÓN DURANTE MESES EN ANDALUCÍA

Su renuncia no pilló de sorpresa en la formación 'morada' tras meses de tensión entre su dirección regional y la ejecutiva estatal sobre su presencia en la coalición Por Andalucía, que también motivó la dimisión del portavoz y exdiputado autonómico José Manuel Gómez Jurado.

Finalmente, Podemos revalidó su presencia en esta confluencia junto a IU y Movimiento Sumar con un acuerdo en el último día de plazo para registrar coaliciones estatales y pese a las fricciones a nivel estatal entre estas tres formaciones.

A pesar del acuerdo 'in extremis', Podemos Andalucía criticó que no se tenía en cuenta su peso político al no tener puestos de salida garantizados y, tras los comicios, por primera vez en su historia sin quedaron sin representantes en el Parlamento andaluz.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, remarcó tras esta dimisión que su partido celebrará primarias, como es seña de identidad de su partido, y estaba convencida que había perfiles valiosos para estar al mando de la formación en Andalucía.

CASOS DE CYL Y ASTURIAS

El 17 de junio dimitió el excoordinador de Podemos en Castilla y León aludiendo a razones personales que le impedían implicarse totalmente en el cargo y pidió disculpas por errores. Llamas fue también candidato 'morado' en las últimas elecciones autonómicas y obtuvo un paupérrimo resultado con un 0,7% del total de sufragios, lo que supuso perder el único escaño que tenía el partido en el parlamento regional.

También este viernes ha presentado su dimisión Diego Ruiz de la Peña, "tras meses de reflexión", debido a motivos personales de salud familiar. Aparte, ha aludido también a las dificultades organizativas y políticas que se encontró a su llegada y ha tenido palabras de agradecimiento para Belarra.

Previamente a su elección como coordinador el partido en Asturias padeció un fuerte conflicto interno entre el sector oficialista y crítico que motivó la salida de Podemos de la que fue su única diputada electa en la comunidad, Covadonga Tomé.

Estas renuncias ahondan en la debilidad territorial que lleva arrastrando Podemos, que tiene que gestionar nuevos relevos en sus cúpulas autonómicas en tres autonomías donde carece de diputados regionales.

La formación viene padeciendo un declive electoral a nivel regional al quedarse sin escaños en una docena de comunidades: Aragón, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, Euskadi, Cantabria, Cataluña (donde no concurrió en los últimos comicios) y Castilla y León, además de los casos mencionados de Asturias y Andalucía.