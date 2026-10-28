Podemos suspende el acto de Rufian y Montero previsto el sábado en Madrid

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos suspende sus actos de precampaña electoral para los comicios del 29N durante los tres días de luto declarados por el accidente ferroviario en Ueta (Toledo), según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

De esta forma, queda anulado el acto del sábado que iban a protagonizar en Madrid la candidata del partido morado a las elecciones, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC por Barcelona, Gabriel Rufián, que ahora queda pendiente de reprogramar.

Así, la suspensión de la agenda se extenderá hasta el domingo. Esta mañana Montero expresó su solidaridad hacia los afectados del accidente.