Podemos tacha a Elon Musk de "nazi peligroso" y propone crear una red social pública como alternativa a 'X'

Archivo - (I-D) La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a su llegada, a los Juzgados de Plaza de Castilla, a 28 de enero de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha defendido este viernes la creación de una red social pública y gestionada democráticamente como alternativa a la plataforma 'X', ya que a su juicio es una plataforma gestionada por un "nazi peligroso", en referencia a su dueño, Elon Musk.

En respuesta al planteamiento de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "limitar y seguramente prohibir" el uso de 'X', al considerar que en ese espacio se producen "flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales", Belarra ha afirmado que lo que debería existir en España es "una red social pública que esté garantizada desde lo público y que sea gestionada de manera democrática".

La dirigente de Podemos ha asegurado que el problema que tiene esta red social es que "está en manos de un ultraderechista, de un nazi peligroso", en alusión a su dueño, Elon Musk, a quien ha acusado de "aplicar en su algoritmo su ideología". Según ha señalado, esto provoca que allí "quien campa a sus anchas y puede extender su odio y sus mentiras con total impunidad son los que piensan" como él.

Belarra ha afirmado además que el problema actual es la ausencia de "contrapesos" y ha lamentado que no exista un red social pública, ni española ni europea, "que permita garantizar el derecho de las personas a la información y que esté gestionada de manera democrática".

"Esa es nuestra apuesta", ha concluido la parlamentaria del grupo mixto, antes de añadir que, a su juicio, "como se está demostrando con RTVE, a la red social pública le irá bastante mejor que a X".