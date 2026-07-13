Podemos tacha de "miserable e infame" que Tellado culpe al Gobierno del fuego de Almería tras los "recortes" de la Junta

1103794.1.260.149.20260713121836 Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado este lunes de "absolutamente miserable, deleznable, abyecto, ruin, deplorable, patético e infame" que el secretario de Organización del PP en el Congreso, Miguel Tellado, trate de responsabilizar al Gobierno de España de las consecuencias del incendio de Los Gallardos (Almería), cuando, según ha denunciado, el Ejecutivo andaluz ha reducido un 14% los agentes de extinción al inicio de la campaña de alto riesgo.

En una rueda de prensa en la sede del partido morado, el también secretario de Organización de la formación ha arremetido contra el mensaje lanzado por Tellado cuando aún no se había controlado el incendio en el que al menos han fallecido 13 personas. "España necesita un Gobierno centrado en la gestión; y hoy no lo tenemos", denunció el dirigente 'popular'.

Así, Fernández ha asegurado que el dirigente del PP tiene "el rostro pétreo" y "la cara marmórea" por intentar "echar balones fuera" y criticar al Gobierno central mientras el PP "desmantela los servicios de prevención y extinción de incendios". A su juicio, esta actitud constituye "el fiel reflejo" de una formación "que recorta los servicios públicos y que, además, no asume ningún tipo de responsabilidad".

"NECROPOLÍTICAS"

El secretario de Organización de Podemos ha trasladado su solidaridad con las víctimas, sus familiares y allegados para añadir que estas tragedias vuelven a evidenciar que las políticas que "recortan y desmantelan" los servicios públicos son "criminales" que, antes o después, tienen "consecuencias criminales". "Son necropolíticas", ha afirmado.

En este contexto, ha defendido que el dinero público no debe destinarse a subvenciones a la tauromaquia, a "regalos fiscales a los ricos", a contratos "a dedo" con empresas corruptas ni a la compra de tanques, sino a disponer de servicios públicos bien financiados, con personal suficiente y en buenas condiciones laborales.

"Toda política que no sea esta nos deja solos y desamparados ante cualquier emergencia, como estamos pudiendo comprobar", ha advertido Fernández, quien ha reclamado una financiación adecuada para los servicios de prevención y extinción de incendios.

También ha pedido tomarse "en serio" la lucha contra el cambio climático y aplicar una correcta política de prevención, además de revitalizar el mundo rural y evitar su abandono. "Los incendios se apagan en invierno", ha recalcado el coportavoz de Podemos, aunque ha añadido que para ello resulta imprescindible contar con voluntad política e invertir de forma "suficiente y adecuada" en prevención.