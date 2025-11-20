Podemos tacha de "puro golpismo judicial" la condena de inhabilitación del TS al fiscal general

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tildado de "puro golpismo judicial" la condena del Tribunal Supremo (TS) de dos años de inhabilitación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--.

"La derecha judicial y mediática asesina civilmente al fiscal general del Estado para tapar la corrupción de Ayuso y su novio", ha lanzado a través de un mensaje en la red social 'X'.

Belarra ha exclamado que "basta ya" de "golpismo judicial" y ha cargado también contra el PSOE al preguntarse "qué más tiene que pasar" para que los socialistas renueven "el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática y plurinacional".

De esta forma, ha aludido a la reclamación que viene haciendo su formación para acometer cambios legales en el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces para nombrar a vocales sin tener que contar con los votos del PP.

También se ha pronunciado sobre la resolución la 'número dos' de la formación morada y exministra de Igualdad, quien ha insistido en que la condena a García Ortiz es "es golpismo judicial, mediático y político para proteger a Ayuso y demostrar quién manda aquí"

"A 50 años de la muerte de Franco, el poder nos recuerda que si hace falta lo vuelven a hacer", ha apostillado también en redes sociales para urgir a "desarmar el poder golpista de la derecha" de cara a "proteger la democracia".

EL TS ELIGE "UNA BUENA FECHA PARA CARGARSE AL FISCAL"

Mientras, el diputado de Podemos en el Congreso Javier Sánchez Serna ha recriminado que el Supremo "elige una buena fecha para cargarse a un fiscal general", en alusión a la efeméride de los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, y "demostrar que todo quedó atado y bien atado".

"La ilusión de que se puede gobernar sin democratizar el Estado, porque mire usted la división de poderes, es una estupidez que solo creen liberales 'progres'", ha zanjado.