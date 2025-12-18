Podemos tilda de "paripé" la reunión de PSOE y Sumar dado que el Gobierno está muerto y culpa a Sánchez del auge de Vox

La portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha tachado de "paripé" la reunión que mantendrán este viernes PSOE y Sumar para abordar la crisis dentro del Gobierno, que no servirá de nada porque el Ejecutivo "ya está muerto", y ha culpado directamente al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, del avance de la ultraderecha, que está "enfangado" por su inacción ante "terribles" casos de corrupción y acoso sexual en las filas socialistas.

Además, ha recriminado que los socios parlamentarios de izquierda la deriva del Gobierno, que ahora están "preocupados" e "incómodos" aunque, a su juicio, han dado "carta blanca" a Sánchez dejando pasar los escándalos en el PSOE bajo la premisa de que si no "venía la derecha".

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha sentenciado que la crisis del Ejecutivo no se va a resolver con "reuniones y declaraciones", en referencia al encuentro de este viernes entre los dos socios de coalición, dado que el Gobierno ya ha llegado al "límite" y está "políticamente muerto".

También ha manifestado que no puede estar más en desacuerdo con el presidente, tras rechazar que tenga responsabilidad en el auge de Vox y culpar al PP del blanqueamiento de la formación de Santiago Abascal.

LA REALIDAD ES QUE SÁNCHEZ ALIMENTA A VOX

En esta línea, entiende que sea "difícil" de asumir para Sánchez que su inacción ante la crisis de vivienda y los casos de presunta corrupción y acoso en el PSOE están "echando al país en brazos" de unas derechas "asalvajadas", pero esa es la "realidad que puede ver todo el mundo" por mucho que diga el presidente.

De hecho, ha ahondado que cada vez más gente progresista está "rabiosa y muy enfadada con este Gobierno y con el presidente", que con todas las decisiones que ha tomado, su falta de medidas de izquierda y los casos de "machismo y corrupción" está alimentando a PP y Vox.

EL PROBLEMA EN EL GOBIERNO NO ES DE NOMBRES SINO DE PROYECTOS

Cuestionada sobre si opina que Sánchez debería apartarse como respuesta a esta crisis, la líder de Podemos ha respondido que el problema del Gobierno es de "proyecto" y no de "nombres". Eso sí, ha acusado al presidente de tirar la "legislatura a la basura" y perder una "oportunidad de oro" para "continuar con las transformaciones que Podemos empujaba" en el anterior Ejecutivo.

"Eso la ciudadanía no se lo va a perdonar", ha espetado Belarra para añadir que su percepción es que "el Pedro Sánchez de hoy no es el Pedro Sánchez de hace un año".

Aparte, ha diagnosticado que el 'impasse' que sufre el Gobierno no tiene arreglo, bajo su criterio, porque el PSOE no tiene capacidad para sacar al país de esta situación y ha demostrado que no puede liderar el bloque progresista y plurinacional para hacer frente a las derechas "echadas al monte". La única opción, según ha aseverado, es poner en pie a la izquierda alternativa con vistas al próximo ciclo electoral.

También ha recriminado a otras fuerzas de izquierda, en referencia velada a ERC, Bildu o Sumar, que cargaron "duramente" contra Podemos por su posición crítica al Ejecutivo mientras optaban, a su juicio, por prácticamente rebajar la corrupción que afecta al PSOE bajo el pretexto de que la derecha no puede gobernar, cuando estos casos son igual de graves si afectan al PP o socialistas.

"Yo entiendo que los socios estén preocupados. Yo si le hubiera dado carta blanca al PSOE también estaría preocupada", ha apostillado la líder de Podemos para diagnosticar que el problema es que en el Gobierno de PSOE y Podemos "solo manda Sánchez".

Mientras, fuentes de la formación morada descarta que Sumar se atreva a dar en algún momento el paso de dejar el Ejecutivo, aunque la situación se agrave más.

NO DAN NINGUNA CREDIBILIDAD A CERDÁN

Respecto a la comparecencia del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo' donde proclamó su inocencia, Belarra ha afirmado que no da "la más mínima credibilidad" al exdirigente socialista y al resto de imputados en esta trama.

Al hilo, ha destacado que se trata de un gravísimo caso de corrupción "vinculado al PSOE" y que solo pudo acometerse por las "altísimas responsabilidades" que tenían Cerdán o el exministro José Luis Ábalos en el partido.

Es más, ha sentenciado que es "indisoluble" del PSOE y que ya Cerdán no les puede decepcionar más de lo que ya lo ha hecho desde hace mucho tiempo.