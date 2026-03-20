Podemos ve ineficaz el plan del Gobierno y avisa que solo apoyará en el Congreso intervenir precios

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha criticado que las medidas del plan anticrisis aprobadas por el Gobierno le parecen "injustas y profundamente ineficaces", para advertir al Gobierno de que el voto de su formación en el Congreso no está asegurado y solo está disponible para intervenir precios de alientos y energía.

"Me parece que son medidas injustas, ineficaces, y son medidas que está proponiendo el PP. Lo digo con claridad: para contar con el voto a favor de Podemos el Gobierno tiene que intervenir el mercado del alquiler e intervenir el mercado para topar los precios de alimentos, de la energía y de los productos de primera necesidad", ha lanzado a los medios de comunicación tras acudir al reconocimiento a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.

Montero ha desdeñado que las medidas aprobadas por el Gobierno, mediante dos decretos, sean útiles para poder bajar precios y cree que pueden generar que las grandes empresas sigan "engrosando las cuentas de beneficios" y que la gente pague los efectos de esta guerra "injusta".