Podemos ve a un PSOE "impotente" ante la derecha y critica que su "corrupción y machismo fabrica ultraderechistas"

Archivo - La eurodiputada de Podemos Irene Montero (i), y la portavoz de Podemos en el Congreso, Ione Belarra (d), durante el acto ‘A la guerra, que vayan ellos’ organizado por Podemos y el grupo The Left en el Parlamento Europeo, en el Espacio Próxima Es - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha subrayado que las elecciones en Extremadura del 21D muestra un PSOE "impotente" que es "incapaz de frenar a esta derecha" tras el crecimiento de PP y Vox en esta comunidad.

Por su parte, la número dos del partido y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha alertado de que Vox ha experimentado un importante crecimiento en esta convocatoria y ha acusado a los socialistas que su "machismo", "corrupción" y la "inacción social del Gobierno es una fábrica de ultraderechistas".

Con casi el 98% del voto escrutado en estos comicios y una vez confirmado que PP y Vox cosechan una amplia mayoría tras el hundimiento de los socialistas, Belarra ha destacado en la red social 'X' que esta deriva de auge de las derechas solo se "para por la izquierda".

"Podemos estará donde hay que estar", defendiendo derechos en las instituciones y en las calles", ha enfatizado tras unas elecciones donde Unidas por Extremadura, la candidatura de su formación junto a IU y Alianza Verde, ha aumentado tres escaños con respecto a 2023, hasta llegar a los siete diputados.

Por su parte, Montero, ha remarcado que el PP gana en Extremadura con Vox "disparado" y que Podemos está "para hacer frente a las derechas y proteger derechos". "El PSOE no va a hacer nada. El camino es feminista y por la izquierda", ha zanjado.

