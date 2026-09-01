Podemos ve "racismo" en las manifestaciones a favor de Ceuta: "Molesta que quienes llegan sean personas negras y moras"

La secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 1 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado este martes las concentraciones convocada para este miércoles por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a favor del pueblo de Ceuta y cree que desprenden cierto racismo porque lo que "molesta" es que las personas que están llegando a España sean "negras y moras".

En rueda de prensa en el Congreso, la diputada del Grupo Mixto ha insistido en que "unas pocas miles de personas", en relación con los más de 70.000 inmigrantes que entraron irregularmente por la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio, "molesten tanto a la FEMP", a la derecha y a la extrema derecha, mientras que "cuando vinieron 350.000 ucranianos y los venezolanos no dijeron ni mu".

"En realidad, lo que estás diciendo no es que te preocupe que venga mucha gente a nuestro país, lo que te preocupa y estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Por eso hay que movilizar a la gente decente, que tiene que alzar la voz. Este es el país del 'Welcome refugees', España fue un país de acogida y una referencia internacional y mundial", ha señalado.

PODEMOS APOYA LAS OTRAS MANIFESTACIONES

Frente a las manifestaciones de la FEMP, Podemos respalda las concentraciones contra el racismo convocadas el mismo día y a la misma hora en numerosas ciudades de España: "Nosotros estamos promoviendo y respaldando la participación de la militancia y la ciudadanía en las acciones antirracistas que se están convocando en muchos lugares de nuestro país en respuesta a esta movilización que trata de seguir alimentando el discurso racista y xenófobo", ha señalado.

La secretaria general de Podemos ha pedido a quienes hace unos años se movilizaron por los refugiados de Siria que vuelvan a hacerlo y ha señalado que hay gente que está "pasándolo mal y avergonzada" porque el Gobierno "está haciéndolo tan mal" y está "generando una crisis humanitaria tan bestia" que, según ha dicho, "la gente progresista está acobardada, está con la cabeza gacha".