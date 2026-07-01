La Policía activa su "plan de choque" para la regularización y los sindicatos avisan de cifras que desbordan previsiones

Archivo - Una agente de la Policía Nacional frente a un ordenador - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de la Policía Nacional ha activado desde este miércoles, 1 de julio, su "plan de choque" para dar una "respuesta adecuada" al incremento de la demanda de documentos derivado del proceso extraordinario de regularización de extranjeros, lo que incluye abrir el máximo número de Unidades de Documentación y puestos de expedición en turno de tarde y también los sábados para ampliar la capacidad de atención a la ciudadanía.

Los sindicatos policiales, por su parte, han destacado que las 1,2 millones de solicitudes presentadas entre el 15 de abril y el 30 de junio plantean una carga de trabajo para los agentes debido al cálculo "completamente alejado de la realidad" que hizo el Gobierno, que estimó en un primer momento que se iban a beneficiar medio millón de personas.

En paralelo al Real Decreto 316/2016 para regular el proceso extraordinario de regularización de extranjeros, la Subdirección General de Logística e Innovación de la Policía Nacional estableció que se incentivara la participación voluntaria de los agentes mediante el pago de 25 euros la hora de trabajo.

"El objetivo del plan es dar respuesta al incremento en la demanda asumida en las Unidades de Documentación como consecuencia del proceso extraordinario de regularización", aseguraba el documento de la Policía, consultado por Europa Press.

De esta forma, la Policía ordenaba que se compensara las horas extra en las Unidades de Documentación "que se vean afectadas por la sobrecarga administrativa derivable del citado proceso en cualquiera de los puestos de expedición, tanto de Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) como de DNI o Pasaporte".

La Policía dirigía la instrucción a personal con experiencia en la confección de documentos y preveía 45 horas al mes como el número máximo por participante, aunque ampliables en casos justificados y con autorización previa de la División de Documentación.

REFUERZO INSUFICIENTE

Desde los sindicatos policiales, Jupol se ha quejado de la carga de trabajo que van a soportar los agentes y también del "agravio retributivo" que supone con respecto al resto de servicios policiales que en este caso se haya fijado en 25 euros la hora trabajada en turno de tarde y fin de semana.

El SUP ha avisado de que "el mayor reto de la regularización comienza ahora", cuando los agentes van a tener que expedir las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE), la toma de huellas y realizar la gestión de incidencias documentales sin contar con un "refuerzo suficiente".

En la fase de presentación de solicitudes, los policías han tenido que estudiar los expedientes a efectos de verificar que los beneficiados no tenían antecedentes, como exige el real decreto de la regularización extraordinaria.

"Empieza la fase que más tiempo va a prolongarse y la que mayor esfuerzo va a exigir a la Policía Nacional", ha indicado otro de los sindicatos de la Policía, CEP. "Se optó por aprobar la medida y confiar en que la estructura ordinaria de la Policía Nacional sería capaz de absorber una carga de trabajo completamente extraordinaria; hoy ya sabemos que ese cálculo estaba completamente alejado de la realidad", ha añadido.

CSIF también advirtió el martes de que faltaban por volcar los datos de 500.000 expedientes de solicitudes en la plataforma Mercurio --sistema telemático para gestionar los trámites de Extranjería-- y denunció fallos informáticos y que la Unidad de Tramitación de oficina de Expedientes de Extranjería (UTE) y las comisarías, encargadas de tramitar la tarjeta de identidad, afrontaban una "avalancha de expedientes" que de manera inevitable provocarán un "colapso".