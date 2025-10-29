La Policía aprovecha el "buen momento" de colaboración con Marruecos: incauta 50 toneladas de hachís en cuatro meses

La UDYCO Central muestra parte del alijo de hachís incautado durante la operación RADNOR en colaboración con Marruecos - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha destacado el "buen momento" de la colaboración con Marruecos en el plano de la lucha contra el narcotráfico, que deja un balance de más de 50 toneladas de hachís intervenidas en los últimos cuatro meses en diferentes operaciones contra redes criminales transnacionales.

La última operación ha dejado un balance de 20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos en dos camiones interceptados en Cádiz y en Granada y que, tras "enfriarla" en 'guarderías' de la red criminal, se iban a distribuir en pequeños paquetes con envoltorios de colores llamativos, simulando ser chocolatinas para atraer al consumidor más joven.

"Estamos en un momento dulce en esa colaboración e intercambio de inteligencia y de información con Marruecos, que nos lleva a realizar operaciones para desarticular a organizaciones criminales", ha explicado el jefe de la Sección de Cannábicos de la Brigada Central de Estupefacientes, José Francisco Podio, en una rueda de prensa en Madrid junto a Ricardo Ranz, responsable del Greco en la costa andaluza.

La presión policial en el Campo de Gibraltar ha permitido notables aprehensiones por tierra del hachís proveniente de Marruecos, uno de los mayores productores mundiales de esta droga, para su venta final en países europeos.

HACHÍS OCULTADO ENTRE SANDÍAS, MELONES O MUEBLES

A finales de septiembre incautaron 11 toneladas en Málaga y Algeciras, en este caso escondidos entre melones y muebles; y en julio hizo lo propio en Almería, donde intervino 15 toneladas de hachís ocultadas en un camión que transportaba sandías desde el país vecino.

Por este motivo, ambos mandos policiales han precisado que este tipo de operaciones se enmarcan en un momento de intercambio de información con los servicios policiales marroquíes que es "constante, fluido y fructífero".

"Pero no es fruto de una operación en sí; el intercambio de información se viene produciendo desde hace mucho tiempo, desde hace años. Sí que es cierto que se han ido consolidando esos mecanismos de colaboración, esos intercambios de información y que nos está permitiendo, junto también a la actividad policial que ellos mismos desarrollan en su territorio, a interceptar estos transportes y a desmantelar las organizaciones criminales", ha señalado José Francisco Podio.

EN TORNO A 1.800 EUROS EL KILO

La Policía ha puesto en valor la relevancia de esta colaboración por la sobreproducción de hachís en Marruecos en un contexto en el que esta droga alcanza un precio de 1.800 euros el kilo en España, según la estimación de las autoridades nacionales, aunque puede variar en el mercado negro en Francia, Alemania o en Países Bajos. "Cuando descendemos al menudeo, evidentemente, los precios se disparan mucho más", han precisado.

Otra de las características comunes es que detrás de los alijos de hachís están "organizaciones multinacionales", como demuestra la última investigación, con detenciones de ciudadanos de Marruecos y España, pero también franceses, suizos y holandeses.

"Cada vez son más propensos a trabajar con distinto tipo de droga, distintas rutas, distintos procedimientos para evitar caer en la rutina y que les pillemos el hilo", ha continuado este mando policial en la rueda de prensa en el Complejo Policial de Canillas (Madrid).

Las organizaciones criminales tratan de dificultar la labor policial contando con empleados encargados en España de las "infraestructuras intermedias", lo que les permite "guardar la mercancía para después sacarla al destinatario final".

"No es descartable que una organización empiece traficando con marihuana, cambie a la cocaína o que las redes de cocaína aprovechen la infraestructura y las redes del narcotráfico tradicional en la zona sur peninsular para el hachís", ha añadido, antes de concluir a modo de resumen: "Al final esto es un negocio y quieren aprovechar los recursos y las rutas".