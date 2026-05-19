La Policía continúa los registros en la empresa de las hijas de Zapatero y en otra mercantil por el 'caso Plus Ultra'

1088509.1.260.149.20260519155435 Agentes de la Policía Nacional salen de la oficina del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Ferraz - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional continuaban este martes a primera hora de la tarde los registros en Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y en Softgestor, otra de las mercantiles relacionadas con el 'caso Plus Ultra' que investiga la Audiencia Nacional.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press han asegurado que las diligencias se centran en estos dos lugares, una vez finalizado los registros que había ordenado el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el despacho de Zapatero en la calle de Ferraz, frente a la sede el PSOE en Madrid.

Los agentes de la UDEF, con apoyo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional, han acudido a primera hora de este martes al despacho de Zapatero y a la empresa Inteligencia Prospectiva, en el marco de la investigación por un delito de tráfico de influencias y otros conexos.

Fuentes conocedoras de las pesquisas han apuntado que también hay un requerimiento de información dirigido a la empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La investigación indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.

En concreto, se centra en la influencia que podría haber ejercido Zapatero en dicha operación, a cambio de recibir fondos a través de Julio Martínez, empresario y amigo del expresidente, y que ya fue detenido en esta causa.

En su auto, el juez Calama señala que Zapatero habría ejercido de "líder" de una estructura de tráfico de influencias por la que el expresidente y sus hijas habrían recibido casi dos millones de euros. Además, le achaca la orden de crear empresas 'off-shore' fuera de España.

Por su parte, Zapatero ha asegurado en un vídeo que todas sus actividades públicas y privadas son legales y ha vuelto a negar haber realizado gestión alguna a favor del rescate millonario a la aerolínea Plus Ultra. "Jamás", ha reafirmado, "ante ninguna administración ni el sector público".

También niega tener una sociedad mercantil "ni directa ni a través de terceros, ni en España ni fuera de España", asegurando que nunca ha participado "en ninguna operación de este tipo.

Zapatero ha expresado su disposición a colaborar con la Justicia aunque ha avanzado que ejercerá su "derecho a la defensa" con "toda la firmeza y toda la convicción" y dice que en los próximos días atenderá a los medios de comunicación.