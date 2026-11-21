1135928.1.260.149.20261121110008 La Policía detiene en Burgos a un líder del grupo de hacktivistas prorrusos NoName057(16) e interviene un arsenal de armas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado que el grupo de hacktivistas prorruso NoName057(16), nacido tras la guerra de Ucrania, ha dado un salto en sus amenazas en España para, además de lanzar ciberataques contra el sistema electoral e instituciones del Estado, 'señalar' en sus canales en internet a mandos policiales y también a negocios regentados por ucranianos.

Así se desprende de la investigación liderada por la Comisaría General de Información (CGI) que permitió el pasado martes detener en Burgos a un ciudadano español de 51 años acusado de tratar de constituir la "primera célula" en España de NoName057(16), el grupo de ciberterrorismo detrás de más de 400 ciberataques sólo en nuestro país desde 2024.

A este exvigilante de seguridad sin conocimientos informáticos se le intervino un arsenal de armas y, según informó la Policía Nacional en una nota de prensa, los agentes frustraron que diera el salto para "iniciar acciones violentas".

A las pocas horas de pasar por la Audiencia Nacional y quedar en libertad provisional con medidas cautelares, desde los canales de NoName057(16) se difundieron mensajes intimidatorios e insultos contra el mando policial al frente de la unidad que había procedido a su detención, según desvelan fuentes de la investigación a Europa Press.

DESINFORMADOR RUSO

El mensaje contra este mando se difundió desde un canal vinculado a NoName057(16) que lleva por nombre 'Desinformador ruso'. Tanto los Servicios de Información como los de Inteligencia españoles lo tienen desde hace meses bajo el radar porque consideran que detrás está Enrique Arias Gil, un español que figura entre los objetivos prioritarios tras huir a Rusia y al que se sitúa en una posición destacada dentro del grupo de hacktivistas.

España es uno de los objetivos habituales de NoName057(16), según recuerdan las citadas fuentes, remitiéndose a la serie de ciberataques que van desde las webs del Ministerio del Interior, Moncloa o la Junta Electoral Central, como ocurrió durante las elecciones generales de 2023.

Las citadas fuentes consideran altamente probable que este mismo grupo repita sus acciones con motivo de las elecciones generales del 29N, como también han hecho en otras citas con las urnas en diferentes países europeos.

MENSAJES CON AMENAZAS EXPLÍCITAS

A raíz de la operación con el detenido en Burgos, los investigadores han detectado mensajes con amenazas explícitas contra el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Hay que matar a ese bastardo", decían; y lo mismo contra una periodista española o llamando a atacar a los agentes 'antidisturbios' de la Policía Nacional.

No es la primera operación en España contra NoName057(16), que desde el 16 de noviembre está incluido oficialmente por el Consejo de la Unión Europea en el régimen de sanciones, lo que conlleva la inmovilización de sus fondos.

En julio de 2025, la Policía ya golpeó a NoName057(16) con cinco registros en Madrid (3), Zaragoza (1) y Barcelona (1) e emitió la orden internacional de detención de Enrique Arias Gil, lo que derivó en la inclusión de la lista policial de más buscados de Europol por ciberterrorismo y pertenencia a organización criminal.

En agosto de 2026, la Policía Nacional abrió una investigación tras el acceso del grupo a datos sensibles de alrededor de un millar de policías, guardias civiles y militares.

ARSENAL DE ARMAS INTERVENIDO

Los agentes creen que el grupo de hacktivistas cuenta con un "núcleo central" con 250 miembros que priorizan los ciberataques, aunque observan con preocupación que se extienda el perfil del detenido en Burgos, por ser alguien sin conocimientos informáticos que se radicaliza en un corto periodo de tiempo mediante discursos antisistema y anti-OTAN. "Beben tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, priorizan el ser antioccidentales", apuntan.

En los registros practicados en Burgos, los agentes intervinieron un fusil semiautomático con culata plegable, carabinas, escopetas y cargadores de alta capacidad, junto a más de 5.000 cartuchos, entre ellos munición militar.

Los investigadores creen que las armas de fuego las obtuvo aprovechando su licencia en vigor como exvigilante de seguridad, según apuntan las citadas fuentes. El detenido las tenía ocultas en un trastero alquilado.

También se han localizado siete defensas artesanales con tornillos incrustados y otras extensibles, lanzas desmontables de doble filo, un puño americano y un aerosol de gas no homologado, además de garrafas de productos químicos, trece recipientes con líquidos y diez bombonas de butanol. Los agentes no descartan que estuviera interesado en realizar algún tipo de artefacto explosivo.

Además, han intervenido tres monederos físicos de criptomonedas con fondos en bitcoin, cuyo origen se investiga, según ha detallado la Policía Nacional en la nota de prensa.

La Policía acusa al detenido en Burgos de desplegar durante el año pasado adhesivos con el emblema de la organización y códigos QR que dirigían a sus canales oficiales en Burgos, Palencia, Lerma, Valladolid, Zaragoza, Logroño, Aranda de Duero y Madrid. Fue así como se detectó las amenazas en una tienda regentada por ucranianos en Burgos o en una comisaría en Palencia.