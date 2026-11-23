Archivo - Una embarcación intercepta a migrantes que intentan cruzar a Ceuta, 27 de julio de 2025, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

CEUTA (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, entre ellas un menor de edad, por su presunta participación en una organización criminal dedicada a facilitar la inmigración irregular desde Ceuta hasta la península mediante embarcaciones clandestinas. La actuación policial ha permitido interceptar a 15 personas cuando se disponían a iniciar una travesía marítima durante la madrugada del pasado domingo.

La organización cobraba 6.500 euros por persona por el traslado hasta la península y 15 euros diarios por el alojamiento de cada migrante, según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Ceuta en una nota de prensa.

La investigación se inició en el marco del dispositivo policial establecido en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de personas migrantes registrada los días 30 y 31 de julio de 2026. Los agentes centraron sus pesquisas en una organización asentada en Ceuta que presuntamente se dedicaba a alojar a migrantes en situación irregular y organizar su traslado marítimo a la península.

Durante la madrugada del 22 de noviembre, los agentes que vigilaban un inmueble situado en la zona de El Chorrillo observaron cómo unas 25 personas salían del edificio y se dirigían hacia la playa por una rampa de acceso. El grupo transportaba una lancha neumática, un motor fueraborda y varios bidones de gasolina.

Cuando la embarcación fue introducida en el agua, los policías accedieron a la playa para impedir que los presentes emprendieran la travesía, logrando frustrar el intento de salida.

La intervención se saldó con la interceptación de 15 personas, entre ellas los dos presuntos organizadores y pilotos de la embarcación. Se trata de un varón mayor de edad de origen marroquí y un menor de edad de nacionalidad española, ambos detenidos como presuntos autores de delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.

Los otros 13 migrantes fueron trasladados al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CATE) de Ceuta, donde se les ha incoado el correspondiente procedimiento administrativo de devolución.

La operación continúa abierta y la Policía Nacional no descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

La investigación se ha desarrollado en coordinación con distintas plantillas policiales de la costa andaluza y de los servicios centrales, así como con la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes.