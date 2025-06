Policía y Guardia Civil sobre menores yihadistas entre los 74 detenidos en 2025: "Hay más casos y más peligrosos"

ARANJUEZ (MADRID), 30 (EUROPA PRESS)

Responsables de los Servicios de Información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han analizado el aumento de los menores entre los detenidos por su relación con delitos de yihadismo, que dejan en España un total de 74 arrestos de todas las edades hasta la mitad de 2025, por lo que la previsión es que el año termine marcando un nuevo récord, teniendo en cuenta que un año antes hubo 81 arrestos.

"Cuidado porque el crecimiento ascendente es exponencial", ha indicado el teniente coronel Óliver Pérez, de la UCE-2 de la Guardia Civil, planteando desafíos como la respuesta penal ante casos de niños radicalizados, en algunos casos menores de 14 años y, por tanto, inimputables.

"Los menores no tienen límites; hay más casos y cada vez más peligrosos", ha añadido el comisario Jesús Manuel Brito, de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que ha señalado que el incremento se ha detectado tras la pandemia de covid --antes había seis detenidos menores al año y ahora rondan la veintena--.

LOS PADRES, LOS PRIMEROS SORPRENDIDOS

Ambos responsables policiales han participado en las jornadas 'La amenaza yihadista para España: persistencia y transformación', organizada en Aranjuez (Madrid) por el profesor Fernando Reinares en colaboración con el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y la Universidad Rey Juan Carlos.

Los mandos policiales han repasado casos concretos de operaciones con menores implicados en procesos de radicalización, en la mayoría de veces por mediación de las redes sociales y que han relacionado con el "aumento global" de menores implicados en delitos.

"Sus padres son los primeros sorprendidos", ha señalado el teniente coronel Pérez sobre los menores que son detenidos por yihadismo, explicando que es frecuente que hayan nacido en España y que, incluso, pertenezcan a familias integradas o adineradas. Una de las claves, según han expuesto, es que el entorno aumente la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando detectan cambios que puedan apuntar a un proceso de radicalización.

NO EXISTE UN PERFIL DE YIHADISTA

Partiendo de la base, compartida por ambos, de que "no existe un perfil de yihadista", los responsables de los Servicios de Información han analizado otros vectores de riesgo como el de yihadistas en una situación personal vulnerable, incluyendo aquellos con las "capacidades mentales alteradas" como el autor del atentado en el que murió un religioso en Algeciras (Cádiz) en enero de 2023.

Aparte de los actores llamados "solitarios" --los mal llamados "lobos solitarios"--, el teniente coronel Pérez y el comisario Brito han coincidido también en señalar al ISIS-K (Estado Islámico del Gran Jorasan) como la filial terrorista con mayor capacidad para lanzar un ataque planificado en Europa. "No se escucha hablar de ellos, pero no es porque no lo hayan intentado, ya que se han neutralizado varios ataques", ha indicado el teniente coronel.

Otros de los aspectos abordados ha sido la reincidencia en prisiones --"los yihadistas que entran no se desradicalizan", ha dicho el comisario Brito-- o el debate sobre el modelo de "fronteras abiertas" en Europa debido a que facilita la movilidad de yihadistas, lo que han reconocido que "presenta hándicaps" desde el punto de vista de la prevención del terrorismo. "Pero es algo superado, son mucho más los beneficios", ha terciado el teniente coronel Pérez.

En las jornadas también se han analizado aspectos como el uso creciente de criptomonedas como mecanismo de financiación del terrorismo yihadista en una última mesa de debate en la que han participado Lluís Paradell, de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, y Juan Vicente Bazaga, de la Oficina Central de Inteligencia de la Ertzaintza.