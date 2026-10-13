La Policía identifica a once personas por el ataque al coche de una diputada de Ceuta Ya!

Archivo - Un coche de la Policía en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a once personas por su presunta participación en el ataque al coche de la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras, registrado el pasado 20 de septiembre en el contexto de una protesta de vecinos contra la presencia en la ciudad autónoma de la ONG navarra Negu Gorriak/Derecho a Techo.

Los once identificados en el atestado remitido al juzgado son vecinos de Ceuta y sin antecedentes, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a Europa Press fuentes policiales.

La Policía Nacional ya había detenido a un ceutí acusado de causar daños en el vehículo donde viajaban la diputada de Ceuta Julia Ferreras, el activista integrante de la Flotilla a Gaza Rafael Borrego y la abogada experta en derechos humanos Sofía Cánovas.

El incidente se produjo sobre las 20.15h en la salida de vehículos del Puerto de Ceuta, donde se habían congregado decenas de vecinos que confundieron a sus ocupantes con miembros del grupo pamplonés Negu Gorriak/Derecho a Techo, al que acusaban de "radical" y de ir a la ciudad a "romper la convivencia".

Varios de los participantes en la concentración detuvieron el paso del turismo, lanzando huevos y piedras contra el coche y lo zarandearon, lo que forzó la intervención de la Policía. También hubo enfrentamientos entre las personas de la protesta y los agentes, que lanzaron disparos disuasorios al aire.

El detenido fue acusado, además de por daños a un vehículo, por atentado contra agentes de la autoridad. El secretario general del partido Ceuta Ya!, Mohamed Mustafa, confirmó que se había presentado una denuncia por estos hechos.