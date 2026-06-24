La Policía interviene conversaciones de Zapatero y su secretaria: "Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional intervino decenas de conversaciones entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, en las que el exdirigente socialista le indicó cuestiones como que "hay que hablar con el presidente de Bolivia", en ese momento Luis Arce.

En concreto, esa alusión consta en una conversación incorporada en un informe que la UDEF ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y que los investigadores vinculan con un pago de 200.000 euros que el expresidente habría recibido como "contraprestación económica" por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para "beneficiar los intereses" de la empresa peruana Grupo Gloria, que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano.

En la charla de mensajería instantánea, que la UDEF fecha el 4 de mayo de 2025, Zapatero escribió a su secretaria: "Buenos días. Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia", a lo que Alcázar replica: "Ahora escribo a la jefa secretaria Arce".

Horas más tarde, Gertrudis envió un mensaje a Zapatero en el que le preguntaba: "¿En una hora podrías con Arce? ¿Ok?". Quince minutos después, Zapatero respondía afirmativamente: "Siiiii". Alcázar se lamentó de que la secretaria de Arce "no responda" y Zapatero respondió con sorna: "Eso no es extraño".

Una hora más tarde, Alcázar confirmó que había realizado la gestión: "Por favor, llama a esta mujer, es de la confianza de Arce y te lo pasa. Está esperando tu llamada". Y Zapatero resolvió: "Perfecto!!".

Todo ello en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional que sitúa al expresidente del Gobierno como presunto líder de una presunta trama criminal que obtuvo supuestos beneficios económicos a cambio de influir en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra, en la que están imputados tanto Zapatero como su secretaria.