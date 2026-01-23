Investigan la filtración de datos de presidentes autonómicos y altos cargos, entre ellos Mañueco

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación por la nueva filtración de datos personales de una quincena de presidentes autonómicos y de altos cargos de la administración en una nueva campaña en foros de ciberdelincuentes.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press han confirmado que, como en anteriores ocasiones, la investigación la ha asumido la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

Esta misma semana ocurrió lo mismo con altos cargos del Ministerio de Transportes, señalados por un 'hacker' como culpables del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), lo que motivó que los agentes especializados de la Policía abrieran una investigación.

Según ha adelantado 'eldiario.es', la nueva exfiltración de datos personales como DNI, teléfonos, correos electrónicos y direcciones de domicilios afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, o el lehendakari, Imanol Pradales.

También se ha publicado información del presidente de Aragón, Jorge Azcón; de la Comunitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca; de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, o de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, María Chivite.

Además, los piratas informáticos han publicado datos de otros 47 cargos políticos de las diferentes comunidades autónomas, según las citas fuentes.

Con anterioridad a este caso, la Policía detuvo a varios autores de exfiltraciones similares --la mayoría jóvenes-- por la difusión de datos que afectaban a altos cargos de la administración, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en investigaciones abiertas en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo.