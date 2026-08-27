La Policía libera a un hombre en Barcelona tras diez días secuestrado por una disputa con 500 kilos de cocaína

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MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha liberado en Caldes de Montbui (Barcelona) a un varón que llevaba diez días secuestrado y que permanecía retenido contra su voluntad, a raíz de una disputa relacionada con la presunta pérdida de un cargamento de más de 500 kilos de cocaína.

El retenido, que presentaba signos evidentes de violencia tras haber sido golpeado de forma reiterada, fue rescatado cuando su secuestrador lo trasladaba en un vehículo hacia una zona montañosa y apartada.

Según ha informado la Policía, para evitar su detención trató de embestir a los agentes e intentó empuñar una pistola que portaba oculta en su riñonera.

DROGA DESDE PORTUGAL A ESPAÑA

La investigación tuvo su origen en el secuestro de una persona a raíz de las discrepancias surgidas tras la presunta pérdida de un cargamento, de más de 500 kilos de cocaína, que debía transportarse por carretera desde Portugal a través de España.

El cabecilla de la organización encargó el transporte de la mercancía a un conductor intermediario quien, a su vez, recurrió a una tercera persona para llevar a cabo el traslado.

Durante el trayecto, este último simuló haber sufrido un vuelco - robo de la droga entre narcotraficantes- por parte de terceros y tras comunicar la supuesta sustracción de la mercancía, por temor a represalias, este conductor huyó y se ocultó.

A finales del pasado mes de julio, el cabecilla secuestró violentamente al chófer intermediario al que mantuvo retenido contra su voluntad durante diez días. Durante ese periodo, la víctima sufrió continuas agresiones físicas y amenazas con el objetivo de obligarle a revelar el paradero del transportista desaparecido y el destino final de la carga.

INTENTÓ EMBESTIR A LOS AGENTES

Los agentes detectaron una nave industrial situada en Sabadell donde sospecharon que podía encontrarse oculta la víctima. Finalmente, ante la presión policial, el sospechoso abandonó el lugar llevando consigo a la víctima utilizando como pretexto la intención de dejarla libre en una zona aislada para justificar el desplazamiento.

De esta forma, los agentes lograron la plena identificación y localización del vehículo en las inmediaciones de Caldes de Montbui (Barcelona), donde el conductor hizo caso omiso a los avisos de los agentes intentando embestirlos en varias ocasiones.

Una vez interceptado el vehículo, el secuestrador intentó empuñar un arma de fuego que portaba en una riñonera, siendo rápidamente neutralizado, desarmado e inmovilizado por los agentes, procediendo a su inmediata detención y a la liberación de la víctima, poniendo fin a diez días de cautiverio.

Finalmente, el secuestrador fue puesto a disposición de la autoridad judicial como presunto responsable de los delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas.