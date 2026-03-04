1065539.1.260.149.20260304084855 La Policía localiza un 'narcozulo' en Marbella e interviene un depósito de armas de guerra en Algeciras - POLICÍA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha localizado un 'narcozulo' en Marbella tras detectar un alijo en una playa de la provincia de Málaga, arrestando a cuatro personas e interviniendo más de una tonelada de cocaína, oculta bajo tierra, en un agujero subterráneo de grandes dimensiones.

A modo de caleta, se ocultaban 30 fardos que contenían 1.056 kilos de cocaína. Los detenidos llegaron a disparar contra los agentes para evitar su arresto, consiguiendo la Policía intervenir diversas armas largas y cortas, así como materia policial utilizado para realizar "vuelcos".

En otra operación distinta llevada a cabo en Algeciras (Cádiz), fueron localizadas 25 armas de fuego, entre ellas 19 AK-47 y 6 armas cortas, utilizadas por los narcos para la custodia de la droga. Una persona fue detenida.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)