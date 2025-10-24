La Policía Nacional detiene en Huesca a una persona vinculada al terrorismo yihadista

Dos agentes de la Policía Nacional con una persona detenida por su presunta vinculación al terrorismo yihadista. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo este lunes en Huesca a una persona vinculada al terrorismo yihadista que publicaba en sus redes sociales contenidos terroristas y que tenía entre sus contactos a personas referentes por sus ideas proyihad, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando los especialistas en la lucha antiterrorista detectaron a una persona "muy radicalizada" que, además, mostraba gran interés por acciones violentas y armadas.

Los investigadores pudieron comprobar cómo el detenido había ido incrementando su nivel de radicalización yihadista, manifestando incluso su voluntad por hacer la Yihad en un futuro. Además de acceder y publicar en sus redes sociales contenidos terroristas, disponía entre sus contactos a personas conocidas y referentes por su ideas proyihadistas.

Se le acusa por su presunta participación en los delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento, captación y enaltecimiento del terrorismo yihadista. Tras su puesta a disposición del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, se ha decretado su ingreso en prisión

La Comisaría General de Información ha desarrollado esta investigación además con la colaboración de las Brigadas Provinciales de Información de Zaragoza y Huesca, bajo la dirección de la Audiencia Nacional.