La Policía Nacional suma 155 operaciones contra 'narcopisos' en Madrid y 266 detenidos hasta septiembre

Archivo - Acto del Día de la Policía de la Jefatura Superior de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, Javier María Galván Ruiz, ha destacado este jueves la "intensa presión policial" sobre los llamados 'narcopisos', que deja un balance hasta septiembre de 155 operaciones y 266 detenidos, lo que representa un aumento del 29% de los arrestados.

Durante su discurso por el Día de la Policía Nacional en la Comunidad de Madrid, el jefe superior ha puesto el foco en los 'narcopisos' por ser una de las problemáticas que han merecido mayor "intensificación de la actuación policial", dejando un 86% más de actuaciones con respecto al año anterior.

También ha comentado que la criminalidad en la Comunidad de Madrid mantiene un "equilibrio constante", con ligeras alzas y bajas. "La respuesta policial mejora cada día, cada vez se esclarecen más delitos, con más detenidos y armas incautadas", ha dicho.

El acto se ha celebrado en Ifema Madrid bajo la presidencia del director general de la Policía, Francisco Pardo, y ha incluido un homenaje a los caídos en acto de servicio y la imposición de las condecoraciones al mérito policial. También ha asistido el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

"La paz, la seguridad y la convivencia no es solo la falta de conflicto, exige compromiso de todos; todos sumamos", ha señalado Pardo tras recordar que la Policía cuenta ahora con 13.000 agentes más que hace ocho años, lo que, ha dicho, ayuda a que Madrid sea "una región cada vez más segura" y "mirar al futuro con optimismo".