La Policía Nacional suspende el acto central del día de su patrón en Valencia por la previsión de lluvias torrenciales

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (i), preside el acto central del Día de la Policía en Vigo - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha suspendido el acto central del día de su patrón en Valencia, previsto para este viernes en el Complejo de Zapadores, debido a la previsión de lluvias torrenciales y la alerta roja.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press la decisión de suspender el acto central del día de su patrón, que se celebra todos los años con la asistencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, y que había previsto que se desarrollara este viernes, 2 de octubre, en el Complejo Policial de Zapadores.

Previamente, la Dirección General dependiente del Ministerio del Interior suspendió este miércoles por la tarde la Gala de Premios Policía Nacional, que se tendría que haber celebrado este jueves en el Palau de les Arts Reina Sofía.

La decisión se ha adoptado coincidiendo con el aviso de Es-Alert enviado a los teléfonos móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, ante la alerta roja por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón y Valencia.