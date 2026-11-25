Agentes de la UDEV Central de la Policía Nacional participan en una operación contra la piratería digital en Europa, bajo coordinacion de Europol - POLICÍA NACIONAL

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la UDEV Central de la Policía Nacional han participado en una operación contra la piratería digital junto con otros diez países y bajo coordinación de Europol, logrando bloquear 57 servicios de IPTV y rastrear 26 millones de criptomonedas relacionados con el 'streaming' ilegal en Europa.

La sede de la Jefatura Superior en Sevilla ha acogido durante cinco días el operativo que ha logrado desmantelar 57 servicios de IPTV ilegales, según ha informado la Dirección General de la Policía Nacional en una nota de prensa.

"Esta operación marca un cambio de estrategia en la lucha contra la piratería digital, al no centrarse únicamente en el cierre técnico de las emisiones ilegales y dirigir la acción policial hacia la infraestructura financiera que permite funcionar a estos negocios", ha destacado la Policía Nacional en una nota de prensa.

Además de interrumpir 57 servicios ilegales de IPTV, se ha identificado 321 sitios web que ofrecían contenidos protegidos por derechos de autor de forma ilícita, los cuales acumulaban un tráfico anual combinado superior a los 7,3 millones de visitas.

La sede de la Jefatura Superior en Sevilla ha acogido durante cinco días este operativo que ha logrado rastrear, hasta el momento, 26 millones de euros en transacciones de criptomonedas, manteniéndose abiertos los análisis financieros sobre otras operaciones sospechosas.

Según las cifras de la Alianza Audiovisual contra la Piratería (Audio-visual Anti-Piracy Alliance - AAPA), se estima que unos 60 millones de personas en toda Europa utilizan servicios de IPTV no autorizados.

Las pérdidas económicas alcanzan los 4.830 millones de euros anuales, a lo que se suman otros 1.080 millones de euros que los Estados dejan de recaudar en concepto de impuestos impagados, según ha recordado la Policía.

El encuentro operativo tuvo lugar en la sede de la Policía Nacional en Sevilla, reuniendo a cerca de 40 participantes, entre ellos 30 agentes especializados procedentes de Bélgica, Bulgaria, Croacia, España, Estados Unidos, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal y Rumanía.

El dispositivo contó, además, con la participación de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), Interpol, la Alianza Audiovisual contra la Piratería (AAPA), así como las plataformas y firmas de análisis Binance, Coinbase y Chainalysis.