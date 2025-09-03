La Policía traslada a España a una detenida en Países Bajos por el atentado contra Vidal-Quadras - POLICÍA NACIONAL

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional de la oficina SIRENE han materializado este miércoles en Madrid la entrega, desde Países Bajos, de una mujer por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado cometido contra el presidente del PP catalán y cofundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, el pasado 9 de noviembre.

La arrestada era una mujer de nacionalidad holandesa detenida gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por España.

También en junio la Policía Nacional trasladó desde Países Bajos a España a M.A., uno de los principales responsables del atentado sufrido por el exvicepresidente del Parlamento Europeo. Fuentes jurídicas explicaron entonces que este detenido es considerado como el autor material del ataque.

El pasado 23 de febrero, Vidal-Quadras ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que relató el "milagro" por el que salvó la vida. "No tengo ninguna duda de que fue el régimen de Irán", dijo en reiteradas ocasiones, insistiendo en la llamada pista iraní.