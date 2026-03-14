Policías y guardias civiles se movilizan en Madrid para exigir equiparación salarial y ser profesión de riesgo

1069042.1.260.149.20260314153739 Decenas de personas durante la manifestación de policías nacionales y guardias civiles convocada por el sindicato JuntosPolGC, a 14 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Policías nacionales y guardias civiles se han manifestado este sábado en Madrid para reclamar al Gobierno una equiparación salarial frente a Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y cuerpos policiales locales, además de reclamar una jubilación digna y la concesión de "profesión de riesgo" para ambas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La manifestación, encabezada por la asociación Juntos PolGC y en la que han participado unas 1.500 personas, según Delegación de Gobierno, ha recalcado que el Gobierno ignora sus peticiones de equiparación salarial con respecto a otras policías autonómicas. Los diferentes cuerpos de seguridad llevan años buscando completar el acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018 por el entonces Gobierno del Partido Popular con sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles.

"Tenemos una equiparación salarial que el ministro del Interior no contempla cuando se firmó el acuerdo con el PP en 2018. Estamos pidiendo por la pérdida de autoridad que el año pasado agredieron a 16.000 compañeros en toda España. Y si no protegen a los que protegemos, mal Estado de Derecho llamamos", ha manifestado el portavoz de Juntos PolGC, Alfredo Perdiguero.

Desde la asociación manifiestan que no quieren ser "policías de segunda" y que se sienten discriminados "a nivel jurídico y a nivel institucional" al no recibir la concesión de "profesión de riesgo" por parte de la Unión Europea. En comparativa, los Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, la Ertzaintza y los Bomberos sí son considerados profesiones de riesgo en España.

"Si las entidades del Gobierno que deben defendernos no lo hacen ni cuando nos asesinan, que esperamos estando vivos", ha insistido Perdiguero en alusión a la falta de medios de Guardia Civil y en referencia a los compañeros asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha en febrero de 2024.

Igualmente, Perdiguero ha criticado la falta de atención del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, hacia la situación de los miembros de estos cuerpos una vez son jubilados, los cuales se quejan de haber visto mermado su poder adquisitivo.

Igualmente, policías y guardias civiles han puesto el foco en que al final quienes sufren las consecuencias de sus malas condiciones laborales son los ciudadanos.

Por ello reclaman una mayor dotación presupuestaria para ser más efectivos tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil y ofrecer más seguridad en la calle, pero argumentan que no están recibiendo las "herramientas para trabajar" necesarias.