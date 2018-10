Las portadas de los periódicos de hoy, jueves 29 de junio de 2017

Actualizado 29/06/2017 1:29:59 CET

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "España busca en la Transición el consenso político perdido. El Rey defiende la ley contra la ruptura de la convivencia. Juan Carlos I, molesto por su exclusión de las celebraciones. El PSOE se suma al acto alternativo organizado por podemos"; "Maduro dice que existe "una escalada golpista" y amenaza con las armas".

EL MUNDO: "Felipe VI pide cumplir la ley para no volver a la 'España desgarrada'"; "Postura del Vaticano sobre Cataluña: "Todos los españoles tienen que decidir". El fiscal del TS no cree que haya altercados si se actúa para evitar los preparativos de la consulta"; "Madura se vale de un extraño atentado al Supremo para poner en alerta al ejército"; "Sánchez trata de purgar de la Mesa del Congreso a uno de sus críticos"; "El salario más habitual en España no llega a 1.000 € netos".

ABC: "El despacho que fundó Montoro cobraba para influir en el cambio de leyes. El ministro se niega a bajar el IRPF en 2018 y pone en riesgo el apoyo de Ciudadanos al techo de gasto".

LA RAZÓN: "Don Juan Carlos, dolido: "Han ido hasta las nietas de la Pasionaria". "Fuera de la Ley sólo hay inseguridad". Felipe VI reivindica la Constitución y la unidad en su discurso en el Congreso. La Generalitat plantea ahora comprar urnas de cartón por la vía de "urgencia""; "El ataque de un helicóptero al Supremo hunde a Venezuela en el abismo"; "Sánchez y Rivera pactan abordar la reforma de la Constitución"; "El Papa crea cardenal al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella".

LA VANGUARDIA: "El Rey avisa al Govern que no hay libertad fuera de la ley"; "La Guardia Civil interroga a trabajadores de la Generalitat sobre aspectos del referéndum"; "Rebelión empresarial contra Colau y su actitud hacia el turismo"; "El puente aéreo tendrá 26 vuelos diarios a partir de julio".

EL PERIÓDICO: "El Rey pide diálogo "dentro de la ley". Alerta contra la "negación de la libertad" y la "arbitrariedad" de incumplir las normas"; "La Guardia Civil interroga a funcionarios por el 1-O"; "Diez años colgados del iPhone"; "Sabina, incombustible"; "Las mujeres cobran al año 6.000 € menos que los hombres".

EL CORREO: ""Fuera de la Ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad". El Rey reclama respeto institucional ante el desafío independentista de Cataluña en la conmemoración en el Congreso de las primeras elecciones de 1977"; "El Parlamento cita a 6 víctimas de ETA, las mismas que del GAL y de abusos policiales"; "Aburto asume al final el control sanitario de la ría "por el bien de Bilbao, aunque no nos toque"".