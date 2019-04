Las portadas de los periódicos del jueves 11 de abril de 2019

Publicado 11/04/2019 0:29:25 CET

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La clase media se reduce en los países desarrollados por el declive de ingresos"; "Una frase ambigua de Casado desata un incendio sobre el salario mínimo"; "La primera imagen de un agujero negro"; "Hallados en Filipinas los vestigios de una especie humana desconocida"; "El suicidio de Carrasco pasa a un juzgado de violencia de género"; "Merkel apoya en la UE la prórroga del Brexit pedida por May".

EL MUNDO: "Einstein tenía razón. La primera imagen de un agujero negro confirma la teoría de la relatividad"; "Casado envía a Aznar a las provincias que le disputa Aznar. Sánchez deja abierta la puerta del indulto a los separatistas"; "Qué fue de las promesas de regeneración. Las medidas contra la corrupción desaparecen de los programas"; "El FMI ve a España sin margen ante otra crisis si no reforma las pensiones"; "La UE, abierta a una prórroga si Reino Unido se comporta "de forma leal" con los socios"; "Una auditoría en el circuito de Montmeló descubre medio millón en pagos irregulares".

LA VANGUARDIA: "La campaña comienza con polémica en el PP por el SMI"; "Victoria en 'el teatro de los sueños'. Un autogol de los red devils le valió al Barcelona para lograr su primera victoria en Old Trafford y encarrilar los cuartos de final de la Champions League ante un correoso Manchester United"; "La UE negocia una prórroga larga del Brexit que no bloquee el proyecto europeo"; "Draghi pide a la banca europea que se fusione para reducir sus costes".

ABC: "El PP promete ahorrar a los españoles 1.600 millones en impuestos. El líder del PP asegura que su "revolución fiscal" creará 482.000 empleos adicionales y devolverá la "soberanía a los contribuyentes"".

EL PERIÓDICO: "El agujero negro del universo. Por primera vez en la historia se ha captado la imagen real de este cuerpo astronómico que confirma que Einstein tenía razón"; "Casado plantea ahora bajar el salario mínimo"; "El Barça asalta Old Trafford con un autogol de Shaw"; "La prórroga del 'brexit' fractura la unidad de los 27 países de la UE"; "Los restaurantes del Port Olímpic abrirán dos años más".

EL CORREO: "La primera imagen de un agujero negro. Está a 55 millones

de años luz de la Tierra y su masa es 6.500 millones de veces la del Sol"; "Los empresarios vascos se muestran recelosos a afrontar nuevas inversiones"; "Francia vende cara la prórroga del Brexit"; "Diferencias económicas sobre la AP-68 complican su traspaso".

LA RAZÓN: "Sánchez no descarta indultar a los líderes independentistas"; "Así es un agujero negro. Einstein predijo su existencia, pero hasta hoy no se había confirmado. Está en la galaxia

M87, a 55 millones de años luz de la Tierra"; "Casi un millón y medio de indecisos duda entre PP o Cs"; "La UE exige lealtad a May a cambio de otra prórroga".