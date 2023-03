Las portadas de los periódicos del martes 21 de marzo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

EL PAÍS: "Macron se salva con apuros del intento de tumbar su Gobierno"; "Xi se reúne con Putin en Moscú para reivindicar su rol de mediador"; "Sánchez y Díaz refuerzan su alianza para responder a la ultraderecha"; "Lagarde dice que hará lo necesario por la estabilidad financiera"; "Feijóo trata de marcar distancias con Vox pero sigue en la abstención"; "La ONU avisa: "La ventana para asegurar un futuro habitable se cierra".

EL MUNDO: "Abasal asume el ataque al PP y al PSOE con Tamames de secundario"; "Suiza abre una brecha en la credibilidad de la banca y fuerza al BCE a movilizarse"; "Xi rompe el cerco de repudio a Putin"; "Macron salva la censura 'in extremis' pero su Gobierno sale aún más débil"; "El zamorano Enzo, hijo único del pueblo en la Europa más envejecida".

LA VANGUARDIA: "Los expertos de la ONU ven irreversible el efecto del cambio climático"; "El BCE cree que la crisis bancaria no afectará a la eurozona"; "Xi Jinping se exhibe como mediador en Moscú"; "AstraZeneca apuesta por Barcelona para investigar nuevas terapias"; "El Gobierno utilizará la censura para identificar a Feijóo con Vox"; "El Ejecutivo de Macro supera la moción, pero se queda aislado y debilitado".

ABC: "Díaz ignora a Belarra y echa un pulso al poder de Iglesias en Podemos"; "Xi Jinping exhibe el poder de China ante un debilitado Putin".

LA RAZÓN: "Moncloa no convence con su plan de meter miedo con la derecha"; "El gobierno de Macron supera in extremis la moción de censura"; "Xi y Putin lanzan un nuevo desafío a Occidente"; "Díaz lanzará su candidatura el 2 de abril y no negociará con Podemos hasta después de las municipales"; "La UE enviará un millón de proyectiles de artillería a Ucrania"; "La UE se blinda ante la crisis con liquidez inmediata pese a no lograr la Unión Bancaria".