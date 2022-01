Las portadas de los periódicos del martes 1 de febrero

Europa Press - EP

MADRID, 1 Feb.

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La Fiscalía del Estado entra en la investigación del abuso sexual en la Iglesia"; "La ley dificultará la venta de pisos protegidos a precio de mercado"; "La mayoría absoluta es posible (en Portugal)"; ""Confío en agotar la legislatura y reeditar la coalición""; "La alternativa al gas ruso pasa por España".

EL MUNDO: "Cataluña adoctrinará en la ESO sobre 'resistencia a la opresión'"; "La disculpa de Johnson al 'exceso de alcohol' en Downing Street"; "La denuncia de Laporta busca las 'mordidas' en el fichaje de Griezmann"; "Así destrozó Nadal las previsiones del 'Big Data'"; "Casado afirma que Bruselas descubrirá en 2023 en 'engaño' de Sánchez con los fondos"; "La inflación se cobra 1300 millones de ahorro de las familias en 2021"; "La Guardia Civil de Valladolid rehúsa la ayuda de la UCO en el 'caso Esther'".

ABC: "Kiev no espera a la diplomacia y envía misiles a la frontera"; "El Gobierno olvida once leyes urgentes que pactó con sus socios".

EL PERIÓDICO: "El PSOE se abre a indagar la pederastia en la Iglesia"; "'Falta de juicio y liderazgo'"; "El Benidorm Fest alimenta la pugna territorial de ideológica"; "Catalunya, Madrid y Valencia rechazan la financiación autonómica"; "Las escuelas adaptarán la inmersión a las necesidades de cada centro"; "El Barça pide al fiscal que investigue el fichaje de Griezmann"; "Los rusófilos de Ucrania no temen una invasión: 'Putin no es tan tonto'".

LA VANGUARDIA: "Estado y Generalitat eternizan la ejecución de las obras públicas"; "Fallos de liderazgo y excesos con la bebida"; "Las muertes por patologías no covid ya triplican a las que causa el coronavirus"; "Fainé:"Sin equidad, el crecimiento no

es moralmente aceptable""; "Aubameyang llega libre al Barça,que no logra deshacerse de Dembélé".

EL CORREO: "El 72% de los vascos que eligen estudiar FP consiguen trabajo a los seis meses"; "Cae la mortalidad, aunque el virus provoca diez fallecimientos diarios"; "La patronal desoye los reproches de Ortuzar y pide apoyar la reforma laboral"; "Mungia intenta frenar el pago de 5,2 millones a los vecinos de La Bilbaína".

LA RAZÓN: "El PP descarta repetir elecciones y espera tener un gobierno sólido"; "El informe del 'Partygate' hunde a Boris Johnson"; "Costa gobernará en solitario en Portugal tras fagocitar a sus socios"; "Álvarez-Pallete, presidente de la patronal mundial GSMA"; "La ONU pide a Rusia que retire a los soldados de la frontera con Ucrania"; "Casi 1.200 millones de horas menos trabajadas en 2021"; "Los 21 Grand Slam de Nadal le sitúan a la altura de inmortales como Phelps, Bolt...".