Las portadas de los periódicos del miércoles 11 de septiembre de 2019

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El fracaso del diálogo entre PSOE y UP aboca a elecciones en noviembre. José Sacristán, a Carmen Calvo: "Poneos de acuerdo, por favor""; "La nueva Comisión fija como prioridades la crisis climática y la economía digital"; "Un topo en le corazón del Kremlin informó a EE UU de la trama risa. Trump despide a John Bolton, el tercer asesor de Seguridad Nacional de su mandato"; "La secundaria en España: peor resultado con más horas de clase"; "El abogado de la UE exige transparencia a las hipotecas ligadas al IRPH"; "Japón plantea verter el agua radioactiva de Fukushima al Pacífico".

EL MUNDO: "El Rey apurará los plazos pese a la ruptura de PSOE y Podemos. Torra llama en la Diada a "segar cadenas" y "ejercer con autodeterminación""; "Borrell tendrá en la UE menos competencias de las que anunció Sánchez. La banca se ha desprendido ya del 10% de las hipotecas ligadas al IRPH"; "Trump echa a su tercer asesor de Seguridad en tres años"; "El coste laboral por hora registra su mayor subida en una década"; "Treinta años del asesinato de Carmen Tagle, 'fiscal de acero' contra ETA"; "Ana Julia: "Me llamó 'negra fea', le tapé la boca y no recuerdo más"".

LA VANGUARDIA: "PSOE y Podemos ya se acusan de la repetición electoral"; "Tregua independentista para la Diada previa a la sentencia"; "El abogado de la UE da luz verde a reclamar por el IRPH hipotecario"; "Trump se deshace de su polémico consejero de Seguridad"; "Talento barcelonés para la reforma del Instituto de Arte de Chicago"; "España se mete entre las cuatro primeras del Mundial de baloncesto".

ABC: "El PSOE justifica los plagios del presidente del Senado. Cruz califica de 'mínimas coincidencias' las copias en su manual, los ministros le arropan, Sánchez calla y el resto de partidos ven insuficientes sus explicaciones. Más plagios de Cruz: se atribuye reflexiones de otros filósofos, altera el orden de lo plagiado y lo intenta camuflar cambiando alguna palabra".

EL PERIÓDICO: "Diada presentencia. La división independentista y la espera del fallo del Supremo marcan la jornada"; "El PSOE y Podemos exprimen el tiempo al límite. Fracasa la última reunión negociadora, pero ambas partes no descartan un vuelco final"; "La mitad de las escuelas catalanas vetan el móvil"; Trump echa a Bolton, el halcón que quiso bombardear Irán"; "Europa abre una vía para reclamar por las hipotecas con IRPH"; "Hay mundial. España entró ayer en las semifinales".

EL CORREO: "Sánchez e Iglesias mantienen su pulso y dejan el país al borde de las urnas"; "Todas son ya profesionales en el Athletic"; "Las haciendas vascas refuerzan sus plantillas de inspectores para atajar el fraude"; "Europa abre la puerta a que los jueces anulen las hipotecas IRPH abusivas"; "Cae a la mitad la llegada de 'menas' a Bizkaia en lo que va de año".

LA RAZÓN: "No es no"; "La UE abre la puerta a anular las hipotecas con IRPH por ser abusivo"; "El Supremo avalaría exhumar a Franco pero discrepa sobre el traslado a la Almudena"; "Un diputado de JxCAT plantea 353 preguntas al Ejecutivo"; "El 'plantón' de Torra al tribunal no impedirá celebrar el juicio"; "Ana Julia intentó envenenar dos veces a Gabriel".