Las portadas de los periódicos del domingo 27 de enero de 2019

26/01/2019

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

LA RAZÓN: "Llanto por Julen. Un balón al cielo"; "Merkel y Macron marcan el paso a Sánchez con Venezuela"; "Cuando los taxistas quisieron ser chalecos amarillos".

ABC: "Un pozo de amargura. Julen murió el primer día tras precipitarse 71 metros 'en caída libre'"; "Sánchez retrasa ocho días el apoyo de España a Guaidó"; "La mayoría no quiere pactos con secesionistas"; "La empresa española se topa con el Brexit"; "Hallan tres nuevas manos en la Cueva de Altamira".

EL PAÍS: "Europa se une para reconocer a Guaidó si no hay elecciones"; "Íñigo Errejón: 'He hecho lo que Podemos me enseñó"; "Los primeros datos apuntan a que Julen pudo morir en la caída"; "Los empresarios piden elecciones a Sánchez".

LA VANGUARDIA: "Buenos días, tristeza. Julen cayó 71 metros en el pozo de forma 'libre y rápida'"; "La Crida irrumpe en la pugna por el espacio soberanista"; "Maduro desoye a la UE y rechaza convocar comicios"; "Taxis contra VTC, guerras globales del siglo XXI".

EL MUNDO: "Juan Manuel Moreno: 'Habrá resistencia al cambio en la oligarquía socialista apesebrada'"; "Julen murió en el acto por los golpes sufridos tras caerse al pozo".