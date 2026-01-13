La Portavoz del Gobierno asegura no saber si Sánchez se reunió más veces con Junqueras

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha señalado este martes que no tiene información sobre reuniones entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, previas al encuentro que ambos mantuvieron en La Moncloa el pasado jueves 8 de enero en el que abordaron el nuevo modelo de financiación autonómica.

"No tengo información sobre esas reuniones que se han publicado", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa, al ser interrogada sobre si se produjeron reuniones entre ambos antes de esa fecha, tal como afirmó el líder de ERC este lunes.

Junqueras dijo que mantuvieron encuentros anteriores, aunque no aportó detalles de los mismos. "Por el bien de Cataluña nos reunimos, si hace falta bajo al infierno", respondió al ser preguntado directamente si se había visto con Sánchez en ocasiones anteriores.

Ante una segunda pregunta, la portavoz del Gobierno ha insistido en que no tiene "conocimiento" aunque ha defendido que el Ejecutivo de Sánchez es el "del diálogo". Además ha tratado de restar importancia al tema, señalando que lo importante es que se cuenten los acuerdos alcanzados "con transparencia".

En la misma línea ha señalado que las leyes que ha sacado adelante el Ejecutivo en esta legislatura llevan detrás "un trabajo ingente de diálogo" que en ocasiones se lleva a cabo "con total discreción" y finalmente se dan a conocer los pactos alcanzados. "Somos el Gobierno del diálogo, se trabaja permanentemente para conseguir acuerdos que mejoren la vida de la gente", ha reiterado.

Saiz también ha sido interrogada por hipotéticos encuentros de Sánchez con el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont y con el máximo dirigente de EH Bildu, Arnaldo Otegi. A este respecto, fuentes gubernamentales aseguran que el presidente del Gobierno nunca se ha reunido con ninguno de los dos.