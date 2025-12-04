Portavoz de Igualdad de PSOE se declara "muy dolida" con el 'caso Salazar' y sigue esperando explicaciones convincentes

Archivo - La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad del Congreso, Andrea Fernández, ha exigido este jueves a su partido "explicaciones convincentes y pormenorizadas" sobre la gestión que se ha hecho de las denuncias de acoso sexual registradas en el partido contra el exasesor de Moncloa Francisco Salazar, se ha declarado "disgustada y muy dolida" por este asunto y ha reclamado que se actúe "con la mayor contundencia posible". "Vamos exigir todas las responsabilidades que haga falta", ha garantizado.

Así lo ha dicho en declaraciones en la Cámara Baja al ser preguntada sobre esta cuestión, tras la reunión convocada por la ahora responsable de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, con sus homólogas en las distintas federaciones para tratar este asunto a la que ella también asistió.

"Sigo a la espera de recibir explicaciones convicentes sobre lo que está sucediendo y me encuentro disgustada y muy dolida", ha reconocido la que fuera secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre de octubre de 2021 y enero de 2024.

Fernández ha rehusado dar detalles sobre lo tratado en la reunión en Ferraz. "Tuvimos ocasión de decir lo que considerábamos. Yo, desde luego con la lealtad que le debo a la organización a la que pertenezco, así lo hice, pero prefiero que se quede ahí porque creo que eso es bueno respetar y proteger esos espacios", ha alegado la diputada.

MUCHAS SE ESTÁN DEJANDO LA PIEL POR LA IGUALDAD

Además, ha reivindicado el "enorme trabajo" de "todas las personas" que tienen responsabilidades en materia de Igualdad en el PSOE. "La verdadera identidad y el verdadero valor del Partido Socialista, son todas esas mujeres que se están dejando la piel para sacar adelante políticas en materia de igualdad en sus municipios sus comunidades autónomas", ha dicho, antes de agregar que, en su opinión, estas mujeres "representan lo mejor que tiene el PSOE".

Dicho esto, ha subrayado que personalmente sigue "a la espera de recibir explicaciones convincentes sobre lo que está sucediendo" en torno al caso de Francisco Salazar, que estuvo a punto de ser nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del partido el pasado verano, nombramiento que se frenó al publicarse las primeras denuncias.

En este contexto, ha demandado que "quede muy claro, negro sobre blanco, qué es lo que ha pasado" y, sobre todo "se proteja a las víctimas". "Quiero que se proteja a las mujeres que prefieren acudir a un medio de comunicación antes que a la organización como sucedió en julio", ha deslizado.

Fernández ha subrayado que es crucial que las mujeres que denunciaron a Salazar sientan que las compañeras de partido están ahí "para ellas". "Me duele enormemente pensar que hay mujeres que con todo este espectáculo mediático están sufriendo y que se están viendo perjudicadas", ha reconocido.

EXIGIR TODAS LAS RESPONSABILIDADES

"Quiero mostrar esa preocupación y ese dolor que siento y que sepan que somos muchísimas las personas que estamos tratando de sacar adelante todo esto, que estamos aquí para ellas. (Les pido), por favor, que confíen en nosotros y, sobre todo, que confíen en nosotras, que vamos a estar ahí para exigir todas las responsabilidades que haga falta", ha garantizado.

Fernández ha rechazado elucubrar por los motivos que hayan podido llevar al partido a "proteger" a Salazar. "Yo primero de todo quiero recibir explicaciones. No me atrevo a hacer esa afirmación ni a sacar esa conclusión. No me quiero poner en esa tesitura, ni muchísimo menos. Quiero recibir esas explicaciones y ver qué sucede", ha indicado.

Y, en todo caso, ha recordado que "el machismo es estructural" y la como la "desigualdad" está incardinado en nuestras sociedades". "Nadie está libre de que esto le suceda y por eso yo quiero y deseo que mi partido responda con la mayor contundencia posible", ha insistido. "Quiero recibir explicaciones pormenorizadas y quiero confiar en que las voy a recibir".