El portavoz de Podemos considera "indefendible" que Zapatero tenga joyas valoradas en 1,3 millones

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "indefendible" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tenga joyas valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el marco del caso 'Plus Ultra'.

Todo ello después de que el magistrado haya abierto una nueva investigación dentro del 'caso Plus Ultra' contra el expresidente por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con las joyas halladas en el registro de su despacho y al considerar que el origen de las mismas "no está justificado".

Mediante un mensaje en la red social 'X', Fernández ha tildado también de "incomprensible" que el portavoz autorizado de Zapatero, Luis Arroyo, dijese que estaban valoradas entre 30.000 y 50.000 euros, cuando su valor estimado es bastante superior como deja claro el análisis encargado por el magistrado.

El dirigente morado también ha adjuntado una intervención suya en la cadena 'Cuatro', donde asegura que con Zapatero se "cae un referente" para el espacio de la izquierda.

Luis Arroyo, que también es el presidente del Ateneo de Madrid, ha pedido disculpas por "haber inducido a error sobre el valor de las joyas" del líder socialista.