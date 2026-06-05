El portavoz de Podemos tacha de "escandaloso" que la directora de la Guardia Civil no haya dimitido aún

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, durante una rueda de prensa en la sede de Podemos, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "escandaloso" que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no haya dimitido de su cargo al considerar que ha mentido de "forma escandalosa" respecto a sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez.

"Tras mentir de forma escandalosa respecto a su (no) reunión con Leire Díez, es escandaloso que a esta hora todavía no haya dimitido la directora de la Guardia Civil, ni Marlaska", ha lanzado el también secretario de Organización de la formación morada a través de un mensaje en la red social 'X'.

Podemos y el propio Pablo Fernández han demandado en varias ocasiones el cese del ministro del Interior, la última vez a cuenta de la intervención de un agente de Policía Nacional que empujó a una profesora jubilada durante las protestas educativas en Valencia.

Esta viernes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido su respaldo a Mercedes González y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con Leire Díez, porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

A su vez, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha aseverado que la directora general de la Guardia Civil "no puede seguir en su responsabilidad si ha mentido", siendo el primer dirigente del socio minoritario del Ejecutivo que habla de la posibilidad del cese de Mercedes González.