El PP abre campaña con 'P.S.' y saluda que Sánchez recurra al 'M.Rajoy': Se compara con quien señaló por corrupción

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha abierto una campaña para identificar a Pedro Sánchez con 'P.S', siglas que aparecen en la agenda de Leire Díez, llamada 'fontanera del PSOE', y ha celebrado que el jefe del Ejecutivo haya replicado recurriendo al 'M.Rajoy' porque así "se compara" con un presidente al que él mismo señaló por corrupción para desalojarle del Palacio de la Moncloa.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha sido el primero que se ha dirigido a Sánchez con las siglas 'P.S.', que se han conocido en el marco de la presunta "trama" creada para "desestabilizar de forma sistemática y continuada" las causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno, según se recoge en el auto del juez Santiago Pedraz. "Señor P.S. ¿Hasta cuándo va a estirar esta basura antes de darle la palabra a los españoles?", le ha interpelado.

En su turno, Sánchez ha espetado a Feijóo: "Le diré una cosa, si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es 'M.Rajoy' porque ya está bien de esta doble vara de medir, ya está bien de su obsesión personal para conmigo y para con este Gobierno", ha manifestado, en alusión al apunte que aparecía en los 'papeles de Bárcenas'.

"TODOS FORMAN PARTE DE LA CLOACA CON P.S A LA CABEZA"

Más dirigentes del PP han cargado contra el PSOE y Sánchez con las siglas 'P.S': "Estamos ante un Gobierno corrupto desde antes de nacer, que ha obedecido las órdenes de P.S, el uno", ha afirmado el secretario general de los 'populares', Miguel Tellado. "Por más que lo nieguen hay una cosa clara: todos forman parte de la cloaca con P.S a la cabeza", ha escrito después la formación en su cuenta oficial de 'X'.

Fuentes de la dirección del PP han reconocido que "ya contaban" con que el jefe del Ejecutivo atacaría al Partido Popular con 'M.R' y ve cumplido su objetivo porque "se compara con un presidente que ha caído por la corrupción", en referencia a la moción de censura que impulsó el propio Sánchez para desalojar a Mariano Rajoy escudándose en el llamado 'caso Gürtel'.

"M.R. es lo que buscábamos. Sánchez se ha comparado con quién ya cayó por la corrupción. Si quieres medirte en esto, nos parece perfecto", han indicado fuentes 'populares', que saludan que el presidente del Gobierno haya recurrido a ese acrónimo en su réplica.

En 'Génova' han asegurado que "ni Sánchez es Filesa ni Feijóo es Gürtel", pero han subrayado que el presidente del Gobierno está rodeado de casos de presunta corrupción que se han producido durante su mandato y que afectan a personas del PSOE o de su entorno familiar, como el exministro José Luis Ábalos, el exsecretario de Organización Santos Cerdán, su esposa Begoña Gómez o su hermano David Sánchez.

Después de que Pedro Sánchez haya recalcado al PP que no puede dar "lecciones" tras "su corrupción" en Kitchen, Gürtel o Púnica, en las filas del PP sostienen que el Partido Popular ya pagó por esos casos en las urnas y creen que la gente "diferencia" entre aquel PP y el actual porque el partido gana elecciones en los últimos años. "El que va a llegar es este Partido Popular, no el de antes", han insistido.

RUFIÁN A SÁNCHEZ: USAR "EL 'Y TÚ MÁS'" SUPONE ASUMIR "Y YO TAMBIÉN"

Precisamente, tras el duelo parlamentario entre Sánchez y Feijóo en el Congreso, el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, ha aconsejado al presidente del Gobierno no responder con '"el 'Y tú mas'" a las acusaciones de corrupción porque eso supone reconocer el "Y yo también".

"El Gobierno debería entender (de una vez por todas) que el 'Y tú más' es 'Y yo también'. No vale decir que el PP es peor y punto. La izquierda somos otra cosa", ha escrito el diputado de Esquerra Republicana en 'X'.