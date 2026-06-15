El PP acusa a Bolaños de dedicarse a "coaccionar" a los jueces y a "colaborar con la cloaca" de Leire Díez

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de dedicarse a "coaccionar" a los jueces y a "colaborar con la cloaca" de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

En su intervención en la jornada organizada por el Grupo Popular en el Congreso, bajo el título 'Un año de la Ley de Eficiencia: revisión ya', Muñoz ha recriminado al ministro que se dedicara a "otras cosas", que son "muy graves", en vez de centrarse en su Ministerio.

"Una, coaccionar al Poder Judicial y coaccionar a jueces y magistrados", ha dicho la dirigente del PP, para subrayar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tenido que "sacar varios comunicados" reclamando al Gobierno que "no coaccione, que no amenace, que no vulnere la independencia del Poder Judicial".

Además, Muñoz ha señalado que el ministro "se dedicaba también a otra cosa" que es "todavía más grave": "colaborar con la cloaca que se ha creado en el Partido Socialista y que se ha metido en las instituciones del Estado para coaccionar a todos aquellos que investigaban la corrupción del PSOE", en alusión al llamado 'caso Leire'.

En este sentido, Muñoz ha aludido a la información publicada por 'El Confidencial' y ha señalado que Leire Díez, "tenía anteproyectos de ley que ya figuraban en el marco del Ministerio antes de que se aprobaran para atacar a periodistas libres, para atacar a jueces y a fiscales".

"¿Cómo es posible que un ministro de Justicia que se debe a los jueces, a los fiscales, a los letrados, a los abogados, a los procuradores se dedique a eso? ¿Con qué cara va a volver después a su profesión?", ha preguntado.

CRITICA LA "SECTARIA" LEY DE EFICIENCIA

Y mientras tanto, ha proseguido, el Ministerio de Justicia "hacía malas leyes" que han "complicado la vida" al sector, aludiendo a la Ley de Eficiencia, que ha calificado de "sectaria" y que "lleva la marca de Félix". A su entender, es una "mala ley" que está provocando "lo contrario de lo que decía defender".

Así ha recordado que hace un año el PP ya dijo que esa norma "dificultaría el trabajo de abogados, procuradores y tribunales", supondría "más costes a los usuarios" y "disminuiría las cifras de litigios". "Para acabar con los problemas de litigiosidad en los juzgados, pues no se litiga y así descienden las cifras", ha apostillado.

Muñoz ha asegurado que el PP seguirá "denunciando" la actuación del Gobierno porque las informaciones que están conociendo exigen "responsabilidades políticas". Además, ha indicado que Alberto Núñez Feijóo seguirá presentando su "alternativa".

"Vamos a combatir la corrupción y vamos a limpiar y a sanear cuando lleguemos al Gobierno. Pero no vamos a llegar con las manos vacías. Y por eso estamos hoy aquí, trabajando de la mano de los operadores jurídicos para cambiar esta ley tan nefasta y todas aquellas que ha traído Félix Bolaños y el PSOE, que os ha hecho la vida más complicada", ha manifestado.