El PP acusa al fiscal general de "buscar escudos para protegerse a sí mismo" tras autorizar investigar crímenes en Gaza

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de "buscar escudos para protegerse a sí mismo", después de que haya autorizado investigar crímenes de Israel en Gaza.

En concreto, García Ortiz ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al tiempo que ha ordenado crear para ello un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.

Así consta en un decreto, al que ha tenido acceso Europa Press, donde García Ortiz concede a Delgado la autorización que le pidió el 28 de julio para llevar a cabo estas pesquisas en calidad de "coinvestigadora", junto a Alonso.

"LO QUE TIENE QUE HACER ES DIMITIR"

Al ser preguntada expresamente cómo valora el PP esa decisión de la Fiscalía y si cree que el fiscal general se extralimita al dar esa orden, García ha afirmado que lo que tiene que hacer García Ortiz "es dimitir" y "no buscarse escudos para protegerse a sí mismo".

"Pero la verdad es que yo imagino que la Fiscalía pide investigar esto con la misma intensidad que pidió no investigar los correos de Begoña Gómez (esposa del presidente del Gobierno). O con la misma intensidad que borró sus propios mensajes", ha asegurado García en una rueda de prensa en el Senado.

El pasado 9 de septiembre, el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado acordó abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclamándole una fianza de 150.000 euros. Después, el TS corrigió y rebajó a 75.000 euros la fianza.