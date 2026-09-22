El PP acusa al Gobierno de "amedrentar" a jueces y llevar a España a una "involución democrática"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de atacar a los jueces y de llevar a España a una "involución democrática". A su entender, si no está de acuerdo con un auto judicial debe recurrirlo pero no "amedrentar" a los magistrados o "contratar a delincuentes para que intenten dar sustos a jueces".

Así se ha pronunciado después de que el juez Juan Carlos Peinado haya enviado a juicio a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. Además, la dirigente del PP se ha hecho eco de las informaciones sobre preguntas maniobras para que un clan del narcotráfico, asentado en Badajoz, diera un "sustillo" a la jueza Beatriz Biedma cuando investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

"Lo que hemos conocido es que se intentó contratar los servicios de un clan de Badajoz que tiene en su haber todo tipo de violencia, intentos de homicidio, narcotráfico, contrabando, etcétera, para darle un sustillo a la juez que investigaba al hermano del presidente del Gobierno", ha afirmado Muñoz.

"ESTO ES UN TERREMOTO ABSOLUTO"

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, la dirigente del PP ha recalcado que si Sánchez creyera que su hermano "es inocente", no se "contrataría a unos contrabandistas para que intenten amedrentar a la juez".

"Pero ¿quién nos gobierna? Cuando dicen que en el PP hiperventilamos o que estamos permanentemente en la hipérbole porque llamamos mafia al Gobierno, ¿alguien puede describir de otra manera esto? ¿Que el PSOE intente contratar a un clan de delincuentes para amedrentar a la juez que investiga al hermano del presidente? ¿Esto qué es?", se ha preguntado.

Muñoz ha dicho que esto es "un terremoto absoluto" porque mientras Pedro Sánchez, "un hombre enamorado", se tomó cinco días de reflexión, su "mano derecha" Santos Cerdán, exsecretario de Organización socialista, "construía y dirigía una cloaca" dirigido a intentar "extorsionar" y realizar ese tipo de movimientos.

"CONDENAN LOS AUTOS COMO SI FUERAN ATENTADOS TERRORISTAS"

La dirigente del PP también ha criticado la reacción del Gobierno tras conocerse el auto del juez Peinado sobre Begoña Gómez y que hablara de "condena". "Hombre, se condena un asesinato, ¿no? O un atentado terrorista, no un auto judicial", ha exclamado.

Muñoz ha señalado que si ya han visto a ministros del Gobierno llamando "lobos solitarios" a los jueces "como si fueran vulgares terroristas", ahora "condenan los autos como si fueran atentados terroristas".

"Y para intentar presionar al Tribunal Supremo anuncian que van a recoger firmas contra un auto del Tribunal Supremo", ha asegurado, para sentenciar que el Ejecutivo está llevando a España a una "involución absoluta" con sus pasos, con una actitud "grave" e "irresponsable".

Muñoz ha comparado la situación con la posibilidad de que un grupo de españoles recoja firmas para que se "deje de pagar el IRPF". "¿Volvemos otra vez a la Edad Media? Es tan grave la involución democrática del Gobierno de España que es que los calificativos se quedan cortos", ha abundado.

A su entender, es "incomprensible" que, "por no asumir responsabilidades por todos los casos judiciales que rodean a Pedro Sánchez", "el Gobierno esté llevando esto al límite". A su entender, si el Gobierno entiende que es un auto "recurrible, que lo recurra". "Es que en democracia las cosas se hacen así, no recogiendo firmas, ni amedrentando a jueces, ni contratando a delincuentes para que intenten dar sustos a jueces", ha apostillado.

"CACERÍA" DEL GOBIERNO CONTRA PEINADO

Muñoz ha censurado las declaraciones que se han realizado desde el Gobierno contra el juez Peinado. A su juicio, han visto "una cacería" contra él cuando sus resoluciones "han sido avaladas en parte" por otros jueces de la Audiencia Provincial, algo que evidencia que "los procesos garantistas de la justicia funcionan".

"Y al final, solamente han quedado dos delitos que, por cierto, vienen recogidos en la Ley del Tribunal del Jurado, en el artículo 1, y establece que para los delitos de tráfico de influencias y de malversación, tienen que ser juzgados por el Tribunal del Jurado. Esto no se lo ha inventado el señor Peinado", ha enfatizado, para añadir que ahora al Gobierno "no le gustan los jurados" porque son "para juzgarles a ellos"

Además, ha ironizado sobre las críticas al jurado popular que juzgará a Begoña Gómez y ha señalado que "a lo mejor el Gobierno preferiría un jurado con Robles, Marlaska y también Dolores Delgado, la anterior fiscal general del Estado". "Que juzguen ellos, que esos sí que son realmente imparciales", ha exclamado.