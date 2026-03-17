El PP acusa al Gobierno de "hostigar" a la Xunta y Torres reivindica la colaboración con el gabinete de Rueda

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al Gobierno de "hostigar" a la Xunta de Galicia mediante recursos ante el Tribunal Constitucional, una crítica que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado y ha defendido la colaboración institucional con el Ejecutivo gallego que preside Alfonso Rueda.

En este sentido, Torres ha respondido a las críticas de los 'populares' en el Pleno de la Cámara Alta sobre estos recursos recordando que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió en tres ocasiones normas de la Xunta presidida entonces por Alberto Núñez Feijóo, mientras que el actual Ejecutivo lo ha hecho en dos respecto al de Rueda, pese a llevar más tiempo.

"Si alguien maltrata a la Xunta, son ustedes", ha insistido el ministro, quien ha defendido que estos recursos responden a criterios técnicos y forman parte del funcionamiento ordinario del Estado autonómico.

Asimismo, ha subrayado que el Gobierno mantiene una relación de "lealtad institucional" con la Xunta, destacando la sintonía con su presidente, Alfonso Rueda, en distintos ámbitos de cooperación.

PAZO DE MEIRÁS

En concreto, ha señalado que el propio Rueda ha reconocido públicamente esa colaboración, poniendo como ejemplo el traspaso de competencias en materia de litoral, y ha destacado la coincidencia entre ambas administraciones en la defensa del Pazo de Meirás como patrimonio público.

Según ha indicado, ambas instituciones están "unidas" frente a las reclamaciones de los herederos del dictador Francisco Franco, que consideran "injustas".

Con todo, Torres ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando desde la cooperación con Galicia. "Voy a seguir tendiendo la mano al Gobierno de la Xunta", ha concluido.