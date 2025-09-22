El PP acusa al Gobierno de usar la vivienda como "arma de pelea política" y le afea que ahora pida acuerdos a las CCAA

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

"Génova no llama a las CCAA a pedir o no acuerdos", replica a la ministra tras decir que confía en un pacto si no hay llamada de Feijóo

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de usar la vivienda como "arma de pelea política" y le ha afeado que ahora pida acuerdos a las autonomías cuando lleva siete años gobernando y ha sido "incapaz" de solucionar este "problema".

Así se ha pronunciado después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, haya avanzado que habrá una reunión con las comunidades autónomas para abordar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en un encuentro de carácter técnico, con el objetivo de convocar "próximamente" una reunión en la que puedan participar los consejeros de vivienda de las autonomías.

En una entrevista en 'RNE,' recogida por Europa Press, la ministra de Vivienda ha trasladado su confianza en alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas que, según ha dicho, se han mostrado "favorables" a hablar, salvo en el caso de Madrid. En esta línea, ha indicado que desde el Gobierno trabajarán por un acuerdo para el nuevo Plan Estatal de Vivienda con las autonomías, que ve posible "si no hay una llamada de Génova".

DICE QUE SON LAS CCAA LAS QUE ESTÁN DANDO SOLUCIONES

En una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, Ezcurra ha señalado que a ella no deja de "sorprenderle" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "siga hablando de la vivienda como si le fuera un problema ajeno cuando lleva siete años gobernando".

"Y que, además, acude a las comunidades autónomas pidiendo acuerdos sobre temas que él mismo ha sido incapaz de solucionar a lo largo de estos siete años", ha manifestado.

En este sentido, la responsable de Coordinación Sectorial del PP ha asegurado que un Gobierno que "utiliza la vivienda como arma de pelea política no puede venir a pedir consensos entre las comunidades autónomas".

"Y Génova no llama a las comunidades autónomas a exigir acuerdos o no. Las comunidades autónomas son las que están solucionando este problema, particularmente la Comunidad de Madrid, desde hace muchos años", ha manifestado.