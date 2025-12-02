El PP acusa a Sánchez de buscar "comprar" más tiempo en Moncloa "con un nuevo cheque en blanco a Junts"

Archivo - La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa, en el Senado, a 16 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de buscar "comprar" más tiempo en el Palacio de la Moncloa con "un nuevo cheque en blanco a Junts".

Así se ha pronunciado después de que el presidente del Gobierno haya anunciado que el Consejo de Ministros aprobará un real decreto para "facilitar y flexibilizar" las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, una medida pactada con Junts. Además, ha indicado que, junto a ésta, se aprobarán otras que también ha solicitado la formación de Carles Puigdemont.

El presidente del Gobierno espera que con esta "lista de cumplimientos" se puedan sentar las bases en un futuro próximo para "reiniciar ese diálogo", según ha dicho en una entrevista en 'Rac1', donde ha explicado que la medida que aprueban hoy permitirá a los alcaldes tener más capacidad, flexibilidad y facilidad para invertir en proyectos que no conlleven gasto corriente.

En una rueda de prensa en el Senado, García ha hecho eco de las declaraciones en 'El Mundo' de Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes, acerca de que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ofreció un "cheque en blanco" a su padre en nombre del presidente.

"Sánchez ofreció un cheque en blanco a Ábalos para comprar su silencio. Y el intermediario de ese cheque o de ese ofrecimiento fue Cerdán. Hoy quiere comprar también un tiempo más en Moncloa con un nuevo cheque en blanco a Junts", ha declarado García.

A su entender, "todo esto no es mala gestión" sino "un círculo vicioso de corrupción sistémica". "Se crea una trama para traficar con influencias. Se recaudan mordidas en bolsas y sobres con fajos de dinero y se colonizan las instituciones para asegurar la impunidad de Pedro Sánchez, del padrino", ha enfatizado, para dejar claro que el PP "no va a mirar hacia otro lado" y que en el Senado van "a asfixiar políticamente" al presidente.

CONCENTRACIÓN EN EL TEMPLO DE DEBOD: "ESPAÑA HA DICHO BASTA"

Además, se ha referido a la concentración que el pasado domingo convocó Alberto Núñez Feijóo en el Templo de Debod contra la "corrupción" del Gobierno y para pedir ya elecciones generales en España.

"España ha dicho basta, lo vimos el domingo. Las calles han hablado y el mensaje es ensordecedor. Se acabó el tiempo de la mentira, se acabó el tiempo de parasitar al Estado y, sobre todo se acabó el tiempo de utilizar la Moncloa como escudo judicial", ha manifestado, para avisar que "por mucho que Pedro Sánchez intente asaltar" la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil, "la verdad se sabrá".

García ha indicado que Pedro Sánchez "vive sus horas más bajas, acorralado no solo por la corrupción, sino por las semanas más negras que definen su legado". Así, ha subrayado que el fiscal general del Estado fue "condenado por hacer de abogado defensor del Gobierno", hay "unos presupuestos bloqueados porque nadie se fía de Sánchez" y "los arquitectos de su llegada al poder, esa famosa banda del Peugeot, han estado o están en la cárcel".

Además, la portavoz del PP en el Senado ha acusado al PSOE de haber "tapado" lo ocurrido con "el abusador" Paco Salazar. "Y ahora Sánchez ha decidido rehabilitarlo, recolocarlo y que siga asesorándole. Está claro que el feminismo de Sánchez es un feminismo hipócrita y de pancarta", ha afirmado, para subrayar que "en público sacan la pancarta" pero se "acosa a las mujeres en privado".