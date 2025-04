El PP acusa a Sánchez de crear un "conflicto global" tras la crisis con Israel y le urge a dar explicaciones en Congreso

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear "una vez más" un "conflicto global" tras la rescisión del contrato de compra de munición a Israel y le ha emplazado a ofrecer explicaciones en el Congreso para dar cuenta de "las sanciones derivadas del incumplimiento" de ése y otros posibles contratos.

"El presidente del Gobierno tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar qué sucede con estos contratos y para explicar cuáles son las sanciones económicas que vamos a tener que sufragar derivadas de la rescisión de estos contratos", ha declarado Sémper a los medios junto a la sede del PP.

El dirigente del PP ha criticado que los "enfrentamientos" dentro del Gobierno provoquen "un perjuicio" para los ciudadanos y para España y ha dicho que acudirán al Tribunal de Cuentas porque quieren saber "todas las cuestiones de carácter técnico y contable que hay en torno a esta decisión" de rescindir contratos.

"¿QUÉ INTERVENTOR VA A FIRMAR LA RESCISIÓN DE ESTE CONTRATO?"

"No podemos estar al albur de decisiones difícilmente justificadas desde el punto de vista legal. La pregunta también que hay que hacerse es qué interventor público va a firmar la rescisión de este contrato. ¿En base a qué criterios legales? ¿Es que no hay riesgo de cometer un delito de prevaricación? ¿Es que no hay riesgo de cometer otro tipo de delitos?", se ha preguntado.

El portavoz del PP ha insistido en que lo que está ocurriendo "le sale caro a los españoles" también en "términos de imagen internacional del país". "Una vez más creamos un conflicto global y le sale caro en términos económicos internos porque todavía no sabemos las sanciones derivadas del incumplimiento de un contrato de estas características. Por lo tanto, los españoles vamos a tener que pagar también de nuestros bolsillos este desbarajuste en el seno del Gobierno", ha abundado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))