El PP acusa a Sánchez de desatar el "caos" con la regularización de inmigrantes y anuncia mociones para "paralizarla"

1079667.1.260.149.20260420152334 El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado este miércoles el "caos" que ha desatado el Gobierno de Pedro Sánchez con la regularización de migrantes, con "colas kilométricas" y "oficinas colapsadas". Dicho esto, ha anunciado que el PP presentará mociones en los ayuntamientos para pedir que se "paralice" este "disparate", cuyas consecuencias las van a pagar "los de siempre" porque los servicios públicos "no son infinitos" y "tienen un límite".

"Toda España está viendo el descontrol que la irresponsabilidad de Pedro Sánchez está provocando, el caos que ha desatado, oficinas municipales colapsadas, colas kilométricas, ayuntamientos desbordados en toda España. Ese es el resultado de la frivolidad de un gobierno sin escrúpulos", ha declarado Tellado.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, el mismo día que ha arrancado el plazo para solicitar presencialmente el proceso de regularización migratoria aprobado por el Gobierno la semana pasada.

Tellado ha afirmado que Sánchez ha tomado "una decisión irresponsable, sin contar con el Parlamento", "sin contar con los ayuntamientos", "sin contar absolutamente con nadie" y "sin cuidar ni la más mínima planificación".

EL "PRÓLOGO" DE LO QUE OCURRIRÁ CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Y las consecuencias, ha advertido, "las pagan los de siempre", dado que los vecinos "verán empeorados sus servicios públicos". "Los servicios públicos no son infinitos, porque tienen un límite. Lo que no tiene límites es la incompetencia ni la desvergüenza del Gobierno de Pedro Sánchez", ha manifestado.

El secretario general de los 'populares' ha resaltado que esto es "sólo el prólogo" de lo que ocurrirá en España con los servicios públicos, las ayudas sociales y la sanidad, que se verá "muy afectado".

Es más, ha dicho que Sánchez "ni siquiera ha sido todavía capaz de cuantificar el número de inmigrantes que será regularizado en esta oleada de papeles para todos", preguntándose si puede llegar a uno o dos millones frente a los 500.000 de los que hablaba el Gobierno.

A su entender, Sánchez "es el gobernante más irresponsable de Occidente" porque "nadie ha tomado una decisión como ésta", dado que Gobiernos de todos los colores se están esforzando en "evitar" un efecto llamada, proteger sus fronteras y poner orden.

MOVILIZA A SUS ALCALDES PARA PEDIR EXPLICACIONES AL GOBIERNO

Dicho esto, Tellado ha avanzado que el Partido Popular presentará mociones en ayuntamientos de todo el país para "exigir que se paralice este disparate" de regularización de migrantes, "que no tiene ni pies ni cabeza".

Además, ha indicado que los alcaldes del PP se dirigirán por escrito en las distintas comunidades autónomas afectadas para "exigir explicaciones por el caos generado". "España necesita que vuelva al orden y eso es lo que defiende esta dirección nacional, esto es lo que defiende Alberto Núñez Feijóo", ha finalizado.