El PP acusa a Sánchez de retomar la reforma de aborto para "no hablar de Ábalos" cuando no tiene mayoría para aprobarla

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un acto tras el comité de dirección nacional del PP, en el Hotel Grand Marina, a 12 de enero de 2026, en Barcelona. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de poner de nuevo el foco en la reforma del aborto para "no hablar" del juicio que ha arrancado en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, dado que el Ejecutivo "sabe" que no tiene mayoría parlamentaria en el Congreso para sacar adelante esa reforma constitucional, según han indicado a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución española para blindar el derecho a la interrupción del embarazo. De esta forma, se inicia la tramitación parlamentaria de esta reforma, que tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados, dónde necesita una mayoría cualificada.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue adelante, por lo tanto, con esta reforma de la Carta Magna para incluir el aborto como derecho pese a que no tiene votos para aprobarla. "El Gobierno se está acostumbrando a llevar medidas al Consejo de Ministros que saben que no serán aprobadas en las Cortes Generales", han señalado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

En 'Génova' consideran que se trata de "actos propagandísticos que carecen de mayoría parlamentaria". Es más, creen que Sánchez y su Gobierno "quieren hablar del aborto para no hablar de (José Luis) Ábalos", después de que el Tribunal Supremo haya iniciado hoy juicio al exministro, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes en pandemia.

La reforma para blindar el aborto en la Constitución se produce además en plena precampaña andaluza de las elecciones a la Junta del próximo 17 de mayo, una medida que será defendida por la candidata socialista, María Jesús Montero. El pasado 3 de octubre en Jaén ya defendió públicamente que es "necesario" blindarlo en la Carta Magna porque el PP "pisotea permanentemente los derechos de las mujeres respecto a cuándo quieren decidir ser madres".

ES "IMPRESCINDIBLE" EL APOYO DEL PP: "QUE SE OLVIDEN"

En octubre de 2025, el PP ya descartó la posibilidad de que se pueda meter el aborto en la Constitución porque para reformar la Carta Magna es "imprescindible" el apoyo del PP. "Que se olvide", replicó entonces al jefe del Ejecutivo, que había anunciado que propondría "blindar" el aborto en la Carta Magna con el fin de "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres".

Los 'populares' señalaron entonces, igual que ahora, que el aborto es un tema con el que el Gobierno busca "distraer la atención" de los ciudadanos de los numerosos casos de presunta corrupción que acechan a su Gobierno y a su familia.

Por ello, los 'populares' ya dejaron claro entonces que no van a ayudar al Gobierno en esa estrategia: "el debate termina aquí". De hecho, recordaron que la opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de estar avalada por una sentencia firme del Tribunal Constitucional. "No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes", esgrimieron los 'populares'.

EL PP EVITÓ HABLAR DEL ABORTO EN SU ÚLTIMO CONGRESO NACIONAL

El Congreso Nacional que el PP celebró a principios de julio de 2025 --en el que aprobó su ideario político-- evitó en su ponencia Política entrar a debatir sobre temas como el aborto, la eutanasia o la gestión subrograda, asuntos en los que hay distintas sensibilidades dentro de la formación.

En febrero de 2023, el líder del PP afirmó que el aborto no es un "derecho fundamental" pero sí expresó su respeto a que la mujer pueda interrumpir voluntariamente el embarazo conforme a los plazos marcados en la legislación vigente, tras el aval a la ley de 2010 del Tribunal Constitucional.

Además, Feijóo destacó entonces que después de 13 años ni el PP ni el PSOE han "cambiado" ese modelo de plazos. "El aborto es una decisión de la mujer que se debe solo y se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación", añadió.

En octubre del año pasado, tras la reforma del aborto anunciada por Sánchez, el jefe de la oposición volvió a asegurar que su posición es "clara y conocida". "Garantizaré siempre que cualquier mujer que opte por la interrupción de su embarazo pueda hacerlo con la mejor atención médica y psicológica, conforme a las leyes", zanjó.

Según Feijóo, el "verdadero" debate que España necesita es "sobre natalidad, conciliación y futuro" y por eso se comprometió a impulsar, si gobierna, "medidas para que ninguna mujer renuncie a ser madre por motivos económicos, laborales o de vivienda".