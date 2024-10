El PP acusa a Sánchez de vivir "obsesionado" con Díaz Ayuso: "Y en sus críticas hay mucho de machismo"

Dice que el Gobierno "esperaba" esa decisión de Ayuso porque "la ha provocado" con sus "insultos" diarios

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha expresado su respaldo a la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a Moncloa después de que el jefe del Ejecutivo la haya "ofendido". A su entender, Pedro Sánchez vive "obsesionado" con ella y "en sus críticas hay mucho de machismo".

"Respetamos y comprendemos la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No parece razonable que si quieres reunirte con alguien no le dediques permanentemente insultos hacia esa persona", ha declarado Tellado, al ser preguntado si cree que Ayuso está defendiendo los intereses de los madrileños con su decisión de no acudir este viernes a la reunión en La Moncloa con Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha subrayado que este mismo lunes el ministro de Transportes, Óscar Puente, "seguía insultando" a la presidenta madrileña y "reconocía que esperaba esta decisión".

"La esperaban porque ellos mismos la han provocado. Insultos día sí día también. Insultos reiterados y ataques a la honorabilidad de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha enfatizado el dirigente 'popular'.

NO CREE QUE LA INTENCIÓN DE VERSE CON AYUSO FUERA "MUY REAL" El portavoz del PP en el Congreso ha insistido en que la dirección nacional "comprende" la decisión de Ayuso porque "es víctima de un ataque permanente del presidente del Gobierno y de todos sus ministros".

"Y desde luego no parece que la intención de Sánchez de reunirse con ella sea muy real cuando fue víctima pocas horas antes de esa convocatoria de insultos por boca del propio presidente", ha dicho, en alusión a su comparecencia en Bruselas en la que pidió la dimisión de Ayuso y llamó "delincuente confeso" a su pareja.

En este sentido, ha dicho que si Sánchez "pretende que la relación con la Comunidad de Madrid sea de lealtad institucional y de normalidad, insultar a su presidenta y tacharla de delincuente y de las cosas que le ha achacado no parece la vía más razonable".

"Desde el PP entendemos la decisión de la presidenta Ayuso. Sánchez vive obsesionado con Ayuso y en sus críticas hay mucho de machismo, mucho de machismo y lamentamos profundamente la actitud del presidente del Gobierno y de todos sus ministros con respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.

"NECESITA FOTOS CON LOS PRESIDENTES DE CCAA"

Al ser preguntado cómo valora que el Gobierno califique de inaceptable que un presidente autonómico no acuda a Moncloa cuando el propio Sánchez plantó a Mariano Rajoy en 2016, Tellado ha señalado que el Gobierno "se sienta tan solo y abandonado que necesitaba fotos con los presidentes de las comunidades autónomas".

"Y Sánchez quería una foto con la presidenta Ayuso y le ha perdido la boca porque desde luego el que ha ofendido es el presidente Sánchez y creo que la respuesta de la presidenta Ayuso es fácilmente comprensible por parte de todo el mundo", ha finalizado.

En cuanto a las palabras de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, acusando a Ayuso de absentismo laboral por no reunirse con Sánchez, Tellado ha criticado que el Ejecutivo hable de absentismo laboral es "una burla en toda regla" después de "los cinco días que se tomó Pedro Sánchez para asimilar la imputación de su esposa con aquella carta lacrimógena que le envió a la sociedad española".

"Creo que a Pilar Alegría le escriben argumentarios para tumbarla antes del Congreso Federal que está pronto al caer. Creo que en su propio partido hay alguien que la quiere mal y quiere que caiga más pronto que tarde", ha manifestado.

En este punto, ha insistido en que es una "broma de mal gusto" que Alegría hable de absentismo laboral "después de los cinco días de la carta de amor de Pedro Sánchez y del caso de su hermano, que cobra un sueldo público por no ir a trabajar y tributar en Portugal".

"Creo que el equipo de guionistas de Moncloa ya está noqueado, ya no saben cómo salir al paso día a día a lo que ocurre, han quedado secos después de la docuserie sobre Sánchez y creo que le están fallando. O bien el equipo de guionistas falla o bien se quiere cargar a Pilar Alegría y le están poniendo papeles para que los lea, para que se meta en atolladeros de difícil salida", ha finalizado.