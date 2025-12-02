PP acusa a Sumar de temer elecciones más que Ábalos la cárcel y Díaz se mofa de Feijóo por "lloriquear" apoyo de Junts

1032937.1.260.149.20251202171212 La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha acusado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de "temer más a las urnas" que el exministro José Luis Ábalos a la cárcel de Soto del Real. Aparte, le ha advertido de que el "trío de ases" que conforman el 'caso Koldo' (en alusión a Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García) "no quieren caer solos" y "arrastrarán a quienes aplaudieron a la trama", incluida ella.

Por su parte, la también ministra de Trabajo ha retado a los 'populares' a presentar la moción de censura que "lloriqueaba" el viernes pasado su líder, Alberto Núñez Feijóo, y ha ironizado que si no les gusta como candidato le reemplace por la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el presidente del PP, Santiago Abascal.

También ha recriminado que precisamente es el PP el que tiene miedo a las elecciones en la Comunidad Valenciana y entregar a Vox la región para mantenerse en la Generalitat.

Así lo han expresado ambas durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta en una bronca interpelación, donde la senadora popular ha cuestionado a Díaz si "no le da vergüenza" seguir en la bancada del Gobierno tras decretar el Tribunal Supremo prisión provisional para Ábalos en el marco del 'caso Koldo'.

ALICIA GARCÍA: SÁNCHEZ TIENE MUCHA "MAFIA QUE TAPAR"

Es más, García ha espetado a la vicepresidenta que sus "líneas rojas" en materia de corrupción están en el "baúl de sus contradicciones" donde guarda, según ha exclamado, su "falso feminismo" que compartía con el "abusador Errejón (exportavoz de Sumar en el Congreso) y el "agresor" Martiño Ramos, exdocente y exdirigente de En Marea condenado por abusar de una alumna.

Luego ha alertado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "perpetuarse en el poder" sin convocar comicios porque "su trama es mucha trama" y "hay demasiada mafia que tapar".

"SU LÍNEA ROJA ES VIVIR GRATIS TOTAL EN UN PISAZO DE 443 METROS"

Posteriormente, ha criticado que Díaz está en el Gobierno porque Sumar es un "Podemos desdentado" y ejerce como la "mejor tapadera de la corrupción sanchista".

La portavoz del PP en la Cámara Alta ha afeado a la ministra alentar "manifestaciones fantasma" contra los jueces por la condena al exfiscal general, Álvaro García Ortiz, por agradar a su "actual jefe", en alusión a Sánchez.

Finalmente, ha recriminado a Díaz que ante las sospechas de irregularidades que se ciernen contra el PSOE su "única línea roja es vivir gratis total" en un "pisazo de 443 metros", en referencia a su residencia oficial en el Ministerio de Trabajo, y que tenga cuidado con Ábalos o Cerdán --exsecretarios de Organización del PSOE-- porque ya conocen las "celdas" y "no quieren caer solos".

DÍAZ: EL PROBLEMA CON LA DEMOCRACIA LO TIENE EL PP

En su réplica, la vicepresidenta ha exigido a la dirigente del PP que "no caiga en el machismo" porque "nunca ha tenido jefe" en política, para recriminar que es precisamente su formación la que tiene un problema "con la democracia" y los "votos", al oponerse a medidas que respalda ampliamente el electorado popular como la reducción de jornada, la reforma laboral o la revalorización de pensiones.

También ha reprendido a García que el PP se opuso "sin ninguna vergüenza" a la propuesta de Sumar para crear una oficina anticorrupción y ha bromeado que comprende su frustración, dado que el PP lleva desde las elecciones generales de 2023 intentando "derrocar al Gobierno" sin conseguirlo.

Acto seguido, ha apostillado que el PP si aspira a llegar a la Moncloa tiene una "receta sencilla" en sus manos que es la moción de censura, opción a la que jugó el propio Feijóo rogando a los empresarios catalanes que convencieran a Junts para que le brindara apoyo.

Sin embargo, se ha mofado que el mismo fin de semana "tuvieron que cambiar de tercio" porque sabían que no tenían escaños suficientes para esa moción y que en Valencia el PP ha demostrado su "temor" a las elecciones, al entregar la comunidad a las políticas de la "extrema derecha" por lograr la investidura de Juanfran Pérez Llorca y darle un "premio" al expresidente Carlos Mazón con un puesto parlamentario que le comporta casi 9.000 euros adicionales al año.