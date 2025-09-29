El PP acusa a Zapatero de ser promover el "blanqueamiento" a ETA desde hace 20 años: "Es un indecente"

Archivo - El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene en un debate - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado este lunes al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de ser "al autor intelectual" del "blanqueamiento" de ETA desde hace 20 años. "Este señor es un indecente", ha enfatizado.

Ezcurra ha respondido así en rueda de prensa desde Génova tras conocerse que Zapatero ofreció a ETA un pacto político en 2005 que excluía al PP y sumaba a la Batasuna de Arnaldo Otegi, según ha publicado el digital Voz Populi.

La dirigente 'popular' ha censurado que en 2005, tan sólo dos años después de ilegalizar Batasuna y sólo un año después de llegar a Moncloa tras los atentados terroristas en Madrid, Zapatero ofreció "nada más y nada menos" que a un "terrorista" un pacto para volver a excluir al PP de la negociación política. "Me parece que este señor es un indecente", ha resumido.

"UN CONSEGUIDOR A SUELDO"

Y, para Ezcurra, no sólo es "indecente" porque hace 20 años estaba con Otegi, sino también porque ahora lo "está con el presidente venezolano, Nicolás Maduro" o "porque negocia en Ginebra o en la China".

A su juicio, el expresidente socialista "nunca" fue un servidor público, sino "un conseguidor a sueldo" al que solo le va a recordar la historia por dos cosas: "por ser el autor intelectual del blanqueamiento de ETA y por ser el padre político del secesionismo en Cataluña".